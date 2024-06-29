За найгіршого сценарію українці матимуть менше 4-х годин світла взимку — Finance.ua

За найгіршого сценарію українці матимуть менше 4-х годин світла взимку
Якщо не відновити існуючі пошкоджені станції, українці матимуть світло взимку менше ніж чотири години на добу.
Про це заявив виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук у коментарі CNN.
За його словами, урядовці та керівники енергетичних компаній тепер визнають, що уникнути відключень електроенергії цієї зими не вдасться. Наразі їхнім головним завданням є просто мінімізувати їх.
«Якщо ми не відновимо існуючі пошкоджені станції, якщо ми не покращимо пропускну спроможність інтерконекторів, якщо ми не побудуємо ці розподілені генератори, принаймні в деяких місцях… тоді люди матимуть світло менш як чотири години на добу», — зазначив Сахарук.
Він закликав енергетичні компанії діяти вже зараз, оскільки до опалювального сезону залишилось 4 місяці.
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«До початку опалювального сезону залишилося 120 днів. Це не може бути звичайним бізнесом», — попередив директор ДТЕК.
Нагадаємо, раніше заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук заявляла, що уникнути відключень електроенергії в осінньо-зимовий період буде важкочерез значні пошкодження інфраструктури. Україна активно готується та докладає максимум зусиль, аби взимку відключення електроенергії були якнайкоротшими.
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