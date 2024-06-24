Чи встигне Україна відновити енергосистему до опалювального сезону — Finance.ua

Чи встигне Україна відновити енергосистему до опалювального сезону Сьогодні 12:36 — Енергетика

Чи встигне Україна відновити енергосистему до опалювального сезону

Група Yasno планує вкласти у відновлення електрогенерації майже 4 млрд грн власних коштів.

Про це в інтерв’ю The Page повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

За його словами, побудова нової генерації електроенергії потребує часу та грошей і не має шансу завершитися до початку нового опалювального сезону.

«Можна точно сказати, що на 100% до березня неможливо поновити [знищену теплову генерацію] навіть теоретично. Чому? Тому що цього разу пошкодження були настільки великими, влучали по кілька ракет одночасно в одні й ті самі блоки, і більшість з них розвалені під нуль», — наголосив він.

За його словами, це не можна назвати відновленням. Це повноцінне будівництво, яке неможливо завершити за такий короткий проміжок часу.

«Бездефіцитної зими я не бачу, немає сценаріїв, за яких у нас не буде дефіциту. Хіба що буде +15 середня температура упродовж всієї зими і тому споживання просто не зросте. Але якщо ми кажемо про реальну, середню зиму, то бездефіцитного сценарію немає», — каже Коваленко.

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У цій ситуації Коваленко вважає, що один з головних напрямків — це так звана система донорства.

«Коли в деяких країнах по світу є аналогічні ТЕЦ, на яких є обладнання, яке можна теоретично викупити, перевезти сюди і використовувати його, щоб поновити ці блоки», — пояснює він.

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