Якщо по графіку світло має бути, а його не увімкнули: у Держенергонагляді розповіли, що робити — Finance.ua

Якщо по графіку світло має бути, а його не увімкнули: у Держенергонагляді розповіли, що робити Сьогодні 17:39 — Енергетика

Якщо по графіку світло має бути, а його не увімкнули: у Держенергонагляді розповіли, що робити

Якщо споживач бачить у графіку, що у нього має бути електроенергія, але її не ввімкнули, він повинен повідомити про це свого оператора системи розподілу, щоб з’ясувати причину.

Про це розповів голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян в ефірі телемарафону.

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«Якщо споживач бачить по графіку, що в нього обов’язково має бути світло в ці години, що це навіть не „сіра зона“, а світла в нього немає, обов’язково треба повідомити свого оператора систем розподілу про те, що, можливо, якась аварійна ситуація, можливо, не спрацювала автоматика. Тут уже оператор системи розподілу має сам вияснити причину, що трапилося», — сказав Слободян.

Він додав, що після того, навіть якщо трапилося хибне неспрацювання, неввімкнення споживача, то оператори систем розподілу враховують це при наступних вимкненнях, і тоді вже при наступних «сірих зонах» такого споживача можуть певний час не турбувати, а за рахунок інших черг цю ситуацію вирівнюють.

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