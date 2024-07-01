В Yasno розповіли, чому під час відключень світла вимикають і світлофори — Finance.ua
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В Yasno розповіли, чому під час відключень світла вимикають і світлофори

Енергетика
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В Yasno розповіли, чому під час відключень світла вимикають і світлофори
В Yasno розповіли, чому під час відключень світла вимикають і світлофори
Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко пояснив, чому світлофори не можна заживлювати від мережі як критичну інфраструктуру та не вимикати їх під час відключень світла.
Про це Коваленко розказав в інтерв’ю Delo.ua.
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«Чому не можна заживити з мережі? Через технічні причини. Бо в нас відключають не об’єкти, а лінії. В нас і так багато будинків приєднано до тих самий ліній, до яких приєднана критична інфраструктура. Такі будинки неможливо перекинути на інші лінії та відключити», — сказав Коваленко.
За його словами, з часу відключень світла взимку 2022/23 років енергетикам вдалося зменшити кількість будинків у Києві, які заживлені на одній лінії з критичною інфраструктурою, з 2000 до 510.
Нагадаємо, наприкінці червня Коваленко прогнозував, що складна ситуація з дефіцитом електроенергії триватиме ще 6−8 тижнів, адже окрім проблем з генерацією, спостерігається зростання споживання через спеку.
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Через нову серію російських атак на енергетику, внаслідок якої було знищено 9 ГВт маневрової генерації, з середини травня українці знову живуть в умовах графіків відключень. В умовах регулярних відключень електроенергії українцям навіть за оптимістичними прогнозами доведеться жити кілька років.
Наразі було прийнято рішення провести ремонти на всіх українських атомних станціях в літній час, щоб взимку всі вони могли працювати на максимум. Однак уникнути відключень все одно не вдасться.
За матеріалами:
Діло
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