В Yasno розповіли, чому під час відключень світла вимикають і світлофори — Finance.ua

В Yasno розповіли, чому під час відключень світла вимикають і світлофори Сьогодні 14:30 — Енергетика

В Yasno розповіли, чому під час відключень світла вимикають і світлофори

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко пояснив, чому світлофори не можна заживлювати від мережі як критичну інфраструктуру та не вимикати їх під час відключень світла.

Про це Коваленко розказав в інтерв’ю Delo.ua.

Читайте також За найгіршого сценарію українці матимуть менше 4-х годин світла взимку

«Чому не можна заживити з мережі? Через технічні причини. Бо в нас відключають не об’єкти, а лінії. В нас і так багато будинків приєднано до тих самий ліній, до яких приєднана критична інфраструктура. Такі будинки неможливо перекинути на інші лінії та відключити», — сказав Коваленко.

За його словами, з часу відключень світла взимку 2022/23 років енергетикам вдалося зменшити кількість будинків у Києві, які заживлені на одній лінії з критичною інфраструктурою, з 2000 до 510.

Нагадаємо, наприкінці червня Коваленко прогнозував, що складна ситуація з дефіцитом електроенергії триватиме ще 6−8 тижнів, адже окрім проблем з генерацією, спостерігається зростання споживання через спеку.

Читайте також Скільки українців заощаджують електроенергію для підтримки енергосистеми — результати опитування

Через нову серію російських атак на енергетику, внаслідок якої було знищено 9 ГВт маневрової генерації, з середини травня українці знову живуть в умовах графіків відключень. В умовах регулярних відключень електроенергії українцям навіть за оптимістичними прогнозами доведеться жити кілька років.

Наразі було прийнято рішення провести ремонти на всіх українських атомних станціях в літній час, щоб взимку всі вони могли працювати на максимум. Однак уникнути відключень все одно не вдасться.

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.