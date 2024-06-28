Скільки українців заощаджують електроенергію для підтримки енергосистеми — результати опитування Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Скільки українців заощаджують електроенергію для підтримки енергосистеми — результати опитування

В Україні заощаджують електроенергію 85% громадян.

Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber

Зазначається, що 62% економлять постійно, 20% — намагаються виконувати поради щодо заощадження, але це вдається не завжди. Ще 3% опитаних заощаджують тільки тоді, коли попереджають про обмеження споживання.

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Водночас 8% респондентів не знизили енерговитрати, оскільки не вважають, що споживають багато. Решта 7% користувачів не заощаджують через брак часу, коли є світло.

Чи заощаджують українці електроенергію, аби підтримати енергосистему:

максимально заощаджують 62%;

стараються виконувати поради щодо заощадження, але не завжди вдається 20%;

не заощаджують, бо не вважають, що багато споживають 8%;

не заощаджують: ледве встигають все зробити, коли є світло, 7%;

заощаджують тільки тоді, коли попереджають про обмеження споживання — 3%.

На чому економлять електроенергію найбільше

Кожен пʼятий респондент (18%) вимикає з мережі всі пристрої, якими не користується.

Також користувачі менше або взагалі не вмикають кондиціонер (15%) і світло (15%). 9% опитаних знизили користування кухонними приладами — чайником, плитою, посудомийкою тощо.

Тільки 1% українців переводить техніку в режим енергозаощадження, та менш як 1% — регулюють температуру в холодильнику. 42% респондентів заощаджують на всьому вищезазначеному та навіть більше.

Довідка Finance.ua:

за даними НБУ, відновлення потужностей з виробництва електроенергії за рахунок розподіленої генерації в Україні потребує мільярдів доларів;



У Міненерго кажуть, що уникнути відключень електроенергії в осінньо-зимовий період буде важко через значні пошкодження інфраструктури. Україна активно готується та докладає максимум зусиль, аби взимку відключення електроенергії були якнайкоротшими.

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