Скільки українців заощаджують електроенергію для підтримки енергосистеми — результати опитування
В Україні заощаджують електроенергію 85% громадян.
Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber.
Зазначається, що 62% економлять постійно, 20% — намагаються виконувати поради щодо заощадження, але це вдається не завжди. Ще 3% опитаних заощаджують тільки тоді, коли попереджають про обмеження споживання.
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Водночас 8% респондентів не знизили енерговитрати, оскільки не вважають, що споживають багато. Решта 7% користувачів не заощаджують через брак часу, коли є світло.
Чи заощаджують українці електроенергію, аби підтримати енергосистему:
- максимально заощаджують 62%;
- стараються виконувати поради щодо заощадження, але не завжди вдається 20%;
- не заощаджують, бо не вважають, що багато споживають 8%;
- не заощаджують: ледве встигають все зробити, коли є світло, 7%;
- заощаджують тільки тоді, коли попереджають про обмеження споживання — 3%.
На чому економлять електроенергію найбільше
Кожен пʼятий респондент (18%) вимикає з мережі всі пристрої, якими не користується.
Також користувачі менше або взагалі не вмикають кондиціонер (15%) і світло (15%). 9% опитаних знизили користування кухонними приладами — чайником, плитою, посудомийкою тощо.
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Тільки 1% українців переводить техніку в режим енергозаощадження, та менш як 1% — регулюють температуру в холодильнику. 42% респондентів заощаджують на всьому вищезазначеному та навіть більше.
Довідка Finance.ua:
- за даними НБУ, відновлення потужностей з виробництва електроенергії за рахунок розподіленої генерації в Україні потребує мільярдів доларів;
- У Міненерго кажуть, що уникнути відключень електроенергії в осінньо-зимовий період буде важко через значні пошкодження інфраструктури. Україна активно готується та докладає максимум зусиль, аби взимку відключення електроенергії були якнайкоротшими.
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