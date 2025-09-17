0 800 307 555
Як скласти іспити на категорії B і C одночасно: роз’яснення сервісного центру МВС

Особисті фінанси
Під час одночасного відкриття категорій B і C за самопідготовкою необхідно складати два окремі теоретичні іспити — з кожної категорії.
Про це йдеться у роз’ясненні Головного сервісного центру МВС.
Так, якщо ви обрали шлях самопідготовки, під час звернення до адміністратора сервісного центру МВС для реєстрації на іспит обов’язково потрібно зазначити, що плануєте відкривати одразу декілька категорій.
У такому випадку складаються два окремі теоретичні іспити:
  • з категорії B (легкові автомобілі);
  • з категорії C (вантажні автомобілі).
Це пояснюється тим, що йдеться про різні типи транспортних засобів, які потребують окремих знань і навичок.

А що з практикою

Так само і з практикою: спершу складається іспит з керування легковим автомобілем (категорія B), а потім — вантажним (категорія C).
Право відкривати обидві категорії одночасно мають повнолітні громадяни з 18 років. Це особливо актуально для тих, хто планує працювати на різних видах транспорту або для військовослужбовців, яким важливо вміти керувати як легковиками, так і вантажівками.
Нагадуємо, що запис на іспити здійснюється онлайн: через сайт Головного сервісного центру МВС або у мобільному застосунку «Е-запис». Один запис відповідає одній послузі, тож реєструватися потрібно окремо на кожний етап.
Світлана Вишковська
Редактор
