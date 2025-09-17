10 актуальних вакансій для HR-фахівців Сьогодні 16:03 — Особисті фінанси

10 актуальних вакансій для HR-фахівців

Сфера HR активно розвивається. Компанії шукають спеціалістів, які вміють працювати з людьми та формувати сильні команди.

Фахівці budni.robota.ua підготували добірку вакансій для HR-фахівців.

Старший фахівець з компенсацій та пільг у Kyivstar

📍Київ або віддалено

Компанія у Києві запрошує приєднатися до HR-команди фахівця з досвідом роботи у сфері C&B від 3-х років.

Майбутньому працівнику доручать такі завдання: розрахунок премій за різними типами мотиваційних програм, аналіз їх ефективності та розробка пропозицій щодо змін; розробка та актуалізація мотиваційних політик та процедур у напрямку компенсацій та пільг; участь в оглядах зарплат: підготовка даних, заповнення опитувань; обробка результатів оглядів зарплат, підготовка аналітичних висновків та пропозицій.

Рекрутер у «Цитрус»

📍Одеса

В команду в Одесі запрошують фахівця з успішним досвідом в ритейлі, який братиме участь у впровадженні якісної адаптації новачків; аналізуватиме та впливатиме на свої показники ефективності; долучиться до HR-досліджень: опитування eNPS, аналітики exit, бонусних програм.

HR Business Partner у «Будинок іграшок»

📍Київ/гібридний формат

Портрет ідеального кандидата: досвід роботи HRBP або HR-менеджером — від 3 років (бажано — у роздробі або мережевому бізнесі); досвід у плануванні чисельності, побудові HR-процесів, управлінні ефективністю; навички ведення комунікацій на різних рівнях — від лінійного персоналу до топменеджменту.

Роботодавець повідомляє, що передбачаються відрядження в межах України.

Провідний менеджер з персоналу в «АТБ-маркет»

📍Харків

Національна торговельна мережа магазинів оголошує про відкриття вакансії.

Серед завдань на посаді: визначення потреби в персоналi; своєчасна комплектацiя нових магазинiв адміністративним та рядовим персоналом, закриття вакансій на адміністративні посади в діючих магазинах; своєчасне закриття офiсних вакансiй регiону; перегляд i полiпшення умов роботи в магазинах торгової мережi; координацiя навчання адмiнiстративного персоналу магазинiв у регiонi.

Шукають працівника з досвідом роботи в програмі «1С:Зарплата і Кадри, 8.1», знанням КЗпП.

Фахівець з кадрового адміністрування в KRKA Ukraine

📍Київ

На роботу запрошують фахівця, якому доручать: ведення повного циклу кадрового діловодства на підприємстві; оформлення документів на прийом, переведення та звільнення співробітників відповідно до трудового законодавства; формування особових справ співробітників, внесення до них змін, пов’язаних з трудовою діяльністю працівника; складання та адміністрування графіка відпусток; оформлення та облік відпусток; оформлення листів непрацездатності; ведення військового обліку на підприємстві; формування звітності до державних органів; оформлення змін в заробітній платі.

Спеціаліст з розвитку та навчання персоналу в Interpipe

📍Дніпро/гібридний графік

Українська промислова компанія запрошує на роботу. Серед обов’язків: організація, планування, супровід та контроль професійно-технічного навчання; розробка навчальних програм; відбір викладачів та інструкторів виробничого навчання для організації процесу виробничо-технічного навчання; оцінка результативності процесу навчання; методологічний супровід викладачів та інструкторів виробничого навчання; ведення облікової документації з навчання; забезпечення та контроль цільового використання коштів на професійно-технічне навчання.

Майбутній працівник може розраховувати на корпоративний транспорт та знижки на обіди.

Асистент керівника HR-департаменту в OTP Bank Ukraine

📍Київ

Банк розглядає на посаду кандидатів з вищою освітою, які впевнено володіють MS Office (Excel, Word, Outlook), англійською мовою (вміють писати листи). Перевагою буде знання банківських процесів.

Пропонується, серед іншого: щорічний перегляд зарплати та бонус за результатами роботи, а також навчальні програми, семінари, тренінги, читацький клуб, курси англійської мови.

HR Specialist у Jacobs Douwe Egberts

📍Львів

Міжнародна компанія, що спеціалізується на виробництві кави та чаю, запрошує на роботу спеціаліста з досвідом роботи в HR від 1 року; досвідом роботи з HR-системами; рівнем володіння англійською — не нижче Intermediate.

Анонсується: соцпакет і пільги (включно зі страховими програмами та компенсацією харчування); програми визнання та винагород, навчання і розвиток у мультикультурному середовищі.

Провідний менеджер з найму та адаптації персоналу у «Рошен»

📍Київ

Кондитерська корпорація шукає фахівця, який буде вести повний цикл підбору та найму персоналу, а також баз кандидатів, формувати резерв зовнішніх кандидатів; організовувати роботу із залучення молодих фахівців з профільних ВНЗ; моніторити ефективність найму персоналу на основі аналітики та локальний ринок праці та заробітних плат.

Розглядаються кандидати з вищою освітою, досвідом роботи від 2-х років на аналогічній посаді (бажано — у сфері FMCG або на виробничому підприємстві); досвідом пошуку і підбору на позиції середньої ланки персоналу; які вміють складати профіль кандидата, розробити стратегію пошуку та оцінки пошукачів; вміють застосовувати різні методи та канали пошуку; знають англійську мову на рівні Upper-Intermediate.

HR Business Partner у Comfy

📍Дніпро

Шукають фахівця з досвідом роботи на аналогічній посаді від 3-х років, який вміє працювати із сучасними інструментами підбору, адаптації та розвитку персоналу.

Анонсовані завдання: ведення повного циклу рекрутингу для підрозділу контакт-центру; організація ефективної адаптації новачків та супровід у період онбордингу; співпраця з керівниками у питаннях розвитку та навчання команд; проведення 1:1 зустрічей та performance review, формування планів розвитку співробітників, кадрового резерву та підтримка процесів внутрішнього росту.

