В МВС попередили про шахраїв, які продають авто: як розпізнати обман

Головний сервісний центр МВС попереджає , що зловмисники вигадують нові схеми, щоб обдурити покупців авто. Одна з них — підроблені документи, які нібито підтверджують, що машина вже перебуває у сервісному центрі МВС і залишилося лише здійснити оплату.

Шахраї створюють оголошення про продаж автомобілів за привабливою ціною, зокрема тих, що нібито «чекають на розмитнення» або «вже перебувають у сервісному центрі МВС». Вони демонструють фальшиві копії свідоцтв про реєстрацію чи довідок, оформлених начебто у сервісних центрах МВС, і переконують, що авто можна забрати одразу після завершення оплати.

Іноді шахраї апелюють до соціально чутливих тем, зокрема волонтерства: пропонують придбати авто «для військових» і просять терміново переказати кошти нібито для швидкого оформлення. Насправді ж автомобіля не існує, а отримані гроші вони просто привласнюють.

У сервісному центрі МВС наголошують, що жодні транспортні засоби не зберігаються на території сервісних центрів МВС без участі власника. Реєстрація або перееєстрація авто можлива виключно за особистої присутності власника або уповноваженої особи.

Алгоритм завжди однаковий:

запис через Е-запис;

фізичний огляд авто експертом;

перевірка документів;

підтвердження особи власника та оплата через офіційні канали.

«У жодному разі не здійснюється „бронювання“ автомобілів до переказу коштів — це ознака шахрайства», — наголосили в МВС.

Як уберегтися

Щоб не потрапити на гачок аферистів, варто дотримуватися простих правил:

у сервісних центрах МВС не зберігають авто без власника;

копії документів чи фото довідок, надіслані незнайомцями, не є доказом їх справжності;

не переказуйте гроші за автомобіль, який не бачили особисто;

перевіряйте продавця та авто через офіційні реєстри.

