На Тернопільщині ексбанкір підробляв картки й ошукав клієнтів більш ніж на 1 млн грн Сьогодні 05:02 — Кримінал

На Тернопільщині ексбанкір підробляв картки й ошукав клієнтів більш ніж на 1 млн грн

Колишньому керуючому відділенням одного з банків на Чортківщині повідомили про підозру у низці злочинів, зокрема таємному викраденні майна, шахрайстві та підробці платіжних карток.

Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

За даними слідства, колишній банкір оформляв на клієнтів установи кредитні банківські картки , під приводом уточнення даних рахунків чи зміни паролів.

Цими кредитними картками він користувався особисто: знімав з них готівку через банкомати або здійснював розрахунки за придбані товари та послуги, витрачаючи кошти на власні потреби.

Крім того, зловживаючи довірою клієнтів, чоловік отримував доступ і до їхніх депозитів. Він вводив потерпілих в оману щодо стану рахунків, необхідності переоформлення чи тимчасового блокування карток. Після цього знімав гроші та витрачав їх на власні потреби.

Від його дій постраждали 15 осіб. Загальні збитки становлять понад 1 млн 117 тис. грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.