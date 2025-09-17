На Тернопільщині ексбанкір підробляв картки й ошукав клієнтів більш ніж на 1 млн грн
Колишньому керуючому відділенням одного з банків на Чортківщині повідомили про підозру у низці злочинів, зокрема таємному викраденні майна, шахрайстві та підробці платіжних карток.
Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.
За даними слідства, колишній банкір оформляв на клієнтів установи кредитні банківські картки, під приводом уточнення даних рахунків чи зміни паролів.
Цими кредитними картками він користувався особисто: знімав з них готівку через банкомати або здійснював розрахунки за придбані товари та послуги, витрачаючи кошти на власні потреби.
Крім того, зловживаючи довірою клієнтів, чоловік отримував доступ і до їхніх депозитів. Він вводив потерпілих в оману щодо стану рахунків, необхідності переоформлення чи тимчасового блокування карток. Після цього знімав гроші та витрачав їх на власні потреби.
Від його дій постраждали 15 осіб. Загальні збитки становлять понад 1 млн 117 тис. грн.
