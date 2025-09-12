В Україні арештували хакерів, які завдали мільярдні збитки світовим компаніям Сьогодні 06:36 — Кримінал

В Україні арештували хакерів, які завдали мільярдні збитки світовим компаніям

Українські правоохоронці разом із правоохоронними органами США, країн ЄС та Європолом знешкодили хакерське угруповання, яке атакувало мережі провідних світових компаній. Одному з лідерів групи повідомлено про підозру заочно та оголошено в міжнародний розшук. Федеральне бюро розслідувань США встановило винагороду до 10 млн доларів за інформацію про його місцеперебування.

Про це повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора.

Встановлено, що підозрювані з 2018 року атакували сервери компаній Франції, Норвегії, Німеччини, Нідерландів, Канади та США, зашифрувавши понад 1000 серверів і завдавши збитків на понад 3 млрд грн.

Фото: gp.gov.ua

У серпні 2024 року завершено досудове розслідування щодо одного з найактивніших учасників групи. Він обвинувачується у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних систем, створенні шкідливих програм та вимаганні, загрожує до 12 років ув’язнення.

Розслідування встановило повну структуру угруповання — від розробників шкідливого ПЗ і фахівців зі зламу корпоративних систем до осіб, що легалізовували прибутки. Для атак використовувалися програми-вимагачі LockerGoga, MegaCortex, HIVE та Dharma, зловмисники блокували доступ до серверів і вимагали викуп у криптовалюті.

В межах розслідування, в Україні заарештовано кількох учасників мережі, частина з них вже постала перед судом. Іноземця, який перебував у міжнародному розшуку, екстрадовано до США.

