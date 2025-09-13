0 800 307 555
укр
ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто з-за кордону

Технології&Авто
60
У серпні українці придбали понад 22,7 тис. вживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що всього на 1% більше, ніж у липні. Найпопулярнішими виявились бензинові авто — їхня частка склала 48% від загальної кількості.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
На другому місці — електромобілі (26%), далі йдуть дизельні (17%), гібриди (6%) та машини з ГБО (3%).
Зазначається, середній вік завезених авто становив 8,4 року.
Найчастіше українці обирали Volkswagen Golf, який очолив рейтинг із понад тисячею оформлених машин.
ТОП-10 найпопулярніших моделей серпня:
  1. Volkswagen Golf — 1002 од.;
  2. Tesla Model Y — 827 од.;
  3. Volkswagen Tiguan — 703 од.;
  4. Renault Megane — 687 од.;
  5. Tesla Model 3 — 651 од.;
  6. Skoda Octavia — 650 од.;
  7. Audi Q5 — 640 од.;
  8. Nissan Rogue — 633 од.;
  9. Nissan Leaf — 562 од.;
  10. Volkswagen Passat — 456 од.
«Всього з початку року українці придбали 158,5 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 0,3% менше, ніж за аналогічний період 2024 р.», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше в Інституті досліджень авторинку повідомили: в серпні в сервісних центрах МВС зареєстрували 74,8 тис. угод купівлі-продажу вживаних авто. Це на 4% менше, ніж у липні, і на 17% менше, ніж у серпні минулого року.
Серед брендів лідером із великим відривом залишається Volkswagen — він удвічі випередив найближчого конкурента.
У десятку також увійшли: Renault, BMW, ВАЗ, Skoda, Toyota, Audi, Ford, Mercedes-Benz і Hyundai. Вони закривають різні сегменти — від бюджетних моделей до преміум-класу, від бензинових авто до гібридів.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
