Кого зараз шукають для роботи з ШІ: добірка актуальних вакансій — Finance.ua

Кого зараз шукають для роботи з ШІ: добірка актуальних вакансій Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Кого зараз шукають для роботи з ШІ: добірка актуальних вакансій

Штучний інтелект уже змінює бізнес, медицину, освіту, фінанси та інші галузі. Разом із цим стрімко зростає попит на фахівців, які здатні створювати, впроваджувати й розвивати AI-рішення.

Ділимося добіркою актуальних вакансій від robota.ua для тих, хто хоче працювати в одній із найдинамічніших і найперспективніших сфер сьогодення. Якщо цікавить кар’єра в галузі ШІ — саме час обрати свій напрям.

AI Solution architect у Modus X (ДТЕК)

📍Київ

Українська ІТ-компанія запрошує до команди досвідченого фахівця для виконання таких завдань: проєктування архітектури рішень на базі AI/ML для бізнес-задач; вибір технологій та побудова архітектури рішень з урахуванням потреб компанії (Cloud, On-prem, Hybrid); підтримка повного життєвого циклу AI-рішень: від концепції до продакшну; контроль якості, продуктивності та безпеки AI/ML-рішень; вибудова процесів MLOps (CI/CD для ML-моделей).

AI/Voice Developer у DL Solution

📍Київ

Національний FMCG-дистриб'ютор шукає фахівця для розробки інтелектуальної голосової системи з підтримкою української мови. Майбутньому працівнику доручать: розробку Voice pipeline для обробки голосових взаємодій; роботу з українською мовою: налаштування STT/TTS-систем; оптимізацію локальних LLM для української мови; audio processing та оптимізацію якості звуку; розробку API endpoints для voice-обробки; real-time voice streaming та latency optimization.

Middle AI engineer/Data Scientist в UGB (АБ «Укргазбанк»)

📍Київ/гібридний формат

Роботодавець звертає увагу на практичний досвід роботи у галузі Data Science. Також серед вимог: впевнене володіння Python та основними бібліотеками для Data Science; глибоке розуміння та практичний досвід роботи з великими мовними моделями (LLMs) і техніками обробки природної мови (NLP); досвід у розробці та впровадженні AI-агентів або аналогічних систем на основі ШІ; вміння працювати з різними джерелами та базами даних (SQL, NoSQL).

Анонсуються підтримка та умови для професійного розвитку та реалізації потенціалу ветеранів і ветеранок в команді.

Експерт з AI-інструментів у «ДарвінЛенд»

📍Київ/дистанційно/гнучкий графік/проєктна зайнятість

Онлайн-школа ІТ-курсів для дітей і підлітків запрошує на роботу фахівця з досвідом роботи з популярними генеративними інструментами (Midjourney, DALL·E, RunwayML, Kaiber, D-ID, Pika, Leonardo тощо); розумінням, як з їх допомогою створювати зображення, анімації, відео та звук, а також як поєднувати ці інструменти у єдиний процес; знанням, як правильно формулювати запити до різних ШІ-сервісів, щоб отримати бажаний результат; який слідкує за розвитком ШІ, розуміє, які сервіси зараз актуальні та які інструменти використовують креатори в TikTok, Instagram, YouTube.

Керівник гуртка «Діти майбутнього» (штучний інтелект) у НВК допрофесійної підготовки та технічної творчості молоді м. Києва

📍Київ

Шанс отримати роботу є у фахівців з вищою освітою у сфері ІТ, математики, інженерії, педагогіки або суміжних дисциплін; знанням основ штучного інтелекту, алгоритмів, програмування та аналізу даних. Передбачається: офіційне працевлаштування; випробувальний термін тривалістю 3 місяці; повна/неповна зайнятість.

AI Creator у Katy Soho

📍Рівне

Український бренд жіночих сумок та аксесуарів у пошуках фахівця , який вміє використовувати штучний інтелект як інструмент візуального сторітелінгу.

Якщо ви: володієте AI-інструментами генерації візуального/відеоконтенту; маєте креативне бачення та розуміння візуального стилю брендів; орієнтуєтеся в сучасних digital-трендах (особливо у fashion/beauty-сегменті); вмієте працювати швидко, з фокусом на результат, — надсилайте резюме. Цінуються також базові знання Adobe Photoshop або Canva (для фінальної підготовки креативів).

AI Designer (Visual Content & Video Creation) у Productech

📍Київ/віддалено/гнучкий графік

Компанія шукає спеціаліста з технічною обізнаністю в AI-контент-продакшні; з досвідом генерації відео, зображень та озвучувань через AI; експериментатор, який може швидко навчатися, порівнювати інструменти, адаптуватися та знаходити найефективніші рішення під задачі бізнесу; фахівець з високою візуальною надивленістю, відчуттям стилю, базовими навичками відеомонтажу; знанням англійської мови — Intermediate (B1) і вище.

Junior Manual QA Engineer (AI) в Ajax Systems

📍Київ

Міжнародна технологічна компанія шукає фахівця, який буде брати участь у підготовці моделей ШІ до релізів; заглиблюватися у проблеми продукту на кожному етапі його розробки; генерувати незвичайні ідеї сценаріїв, які можна буде використати у тестуванні ШІ; співпрацювати з усією командою відео для релізу найкращих продуктів.

AI Project Manager, менеджер з впровадження ШІ в «АТБ-маркет»

До команди запрошують фахівця, якому доручать: визначення стратегії та пріоритетів впровадження ШІ у ключових бізнес-напрямах; управління життєвим циклом ШІ-проєктів: від ідеї до впровадження; аналіз трендів, взаємодію з зовнішніми постачальниками рішень та партнерами; аналіз бізнес-процесів компанії та пошук можливостей застосування ШІ; формування та управління проєктною командою (аналітики, ML-інженери); контроль виконання, управління термінами, бюджетами, ризиками.

Компанія пропонує, серед іншого, бронювання співробітників.

Редактор AI-контенту в LuxSite

📍Київ/Черкаси або віддалено

Агентство інтернет-маркетингу шукає редактора, який не боїться штучного інтелекту, а вміє ним керувати. Потрібно: самостійно писати тексти (для блогів, експертних платформ, внутрішніх проєктів); формувати грамотно технічні завдання для AI (тема, обсяг, структура, ключові елементи); редагувати AI-контент (перевіряти на логіку, стиль, унікальність і відповідність цільовій аудиторії); використовувати та вдосконалювати роботи з інструментами ChatGPT, Gemini тощо; брати участь у побудові редакторського відділу з перспективою очолити його.

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