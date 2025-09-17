Держстат нагадав про строки подання звітності для підприємств та ФОП Сьогодні 09:47 — Особисті фінанси

Підприємства, установи та організації, які підпадають під державне статистичне спостереження, мають подати звітність до Державної служби статистики до 5 жовтня 2025 року. Подання статистичної звітності відновлено з 5 липня 2025 року для всіх підприємств, установ та організацій.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Це стосується тих респондентів, які не звітували за минулі періоди (у 2022−2025 роках). Вони мають подати звіти за весь період неподання.

Як перевірити, чи потрібно звітувати

Перевірити, чи потрібно вам звітувати, можна в «Кабінеті респондента» на сайті Державної служби статистики України.

«Якщо ви здійснюєте окремі види діяльності та отримали відповідну форму в „Кабінеті респондента“ або повідомлення від органів державної статистики, то це означає, що вас включено до переліку респондентів і звітність потрібно подати у визначений строк», — сказано в повідомленні.

Для тих платників, які залучені до спостереження, в Кабінеті будуть відображені перелік форм і строки подання.

Зокрема, на сьогодні звітність подають ФОП, які здійснюють такі види діяльності:

Промислове виробництво — Форма 1-П (місячна) «Звіт про виробництво промислової продукції за видами» (не пізніше 10-го числа місяця, наступного за звітним).

Пасажирські автомобільні перевезення — Форма 51-пас (2 рази на рік) «Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті» (не пізніше 25 травня, не пізніше 25 листопада).

Вантажні автомобільні перевезення — Форма 51-вант (2 рази на рік) «Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі» (не пізніше 25 квітня, не пізніше 25 жовтня).

Як подати звітність:

онлайн через сервіс «Кабінет респондента» на сайті Держстату;

через обране програмне забезпечення.

Нагадаємо, зміни до пункту 1 Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» Верховна Рада ухвалила 18 червня. Як зазначає Держстат, це рішення повертає до життя системний збір статистичних даних, без яких неможливо:

оцінити реальний стан підприємств;

відслідковувати ринок праці;

розуміти структурні зміни в економіці та суспільстві;

ухвалювати ефективні рішення для відновлення та розвитку України.

