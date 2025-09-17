Держстат нагадав про строки подання звітності для підприємств та ФОП
Підприємства, установи та організації, які підпадають під державне статистичне спостереження, мають подати звітність до Державної служби статистики до 5 жовтня 2025 року. Подання статистичної звітності відновлено з 5 липня 2025 року для всіх підприємств, установ та організацій.
Про це повідомляє Державна податкова служба.
Це стосується тих респондентів, які не звітували за минулі періоди (у 2022−2025 роках). Вони мають подати звіти за весь період неподання.
Як перевірити, чи потрібно звітувати
Перевірити, чи потрібно вам звітувати, можна в «Кабінеті респондента» на сайті Державної служби статистики України.
«Якщо ви здійснюєте окремі види діяльності та отримали відповідну форму в „Кабінеті респондента“ або повідомлення від органів державної статистики, то це означає, що вас включено до переліку респондентів і звітність потрібно подати у визначений строк», — сказано в повідомленні.
Для тих платників, які залучені до спостереження, в Кабінеті будуть відображені перелік форм і строки подання.
Зокрема, на сьогодні звітність подають ФОП, які здійснюють такі види діяльності:
- Промислове виробництво — Форма 1-П (місячна) «Звіт про виробництво промислової продукції за видами» (не пізніше 10-го числа місяця, наступного за звітним).
- Пасажирські автомобільні перевезення — Форма 51-пас (2 рази на рік) «Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті» (не пізніше 25 травня, не пізніше 25 листопада).
- Вантажні автомобільні перевезення — Форма 51-вант (2 рази на рік) «Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі» (не пізніше 25 квітня, не пізніше 25 жовтня).
Як подати звітність:
- онлайн через сервіс «Кабінет респондента» на сайті Держстату;
- через обране програмне забезпечення.
Нагадаємо, зміни до пункту 1 Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» Верховна Рада ухвалила18 червня. Як зазначає Держстат, це рішення повертає до життя системний збір статистичних даних, без яких неможливо:
- оцінити реальний стан підприємств;
- відслідковувати ринок праці;
- розуміти структурні зміни в економіці та суспільстві;
- ухвалювати ефективні рішення для відновлення та розвитку України.
