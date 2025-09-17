0 800 307 555
Держстат нагадав про строки подання звітності для підприємств та ФОП

Підприємства, установи та організації, які підпадають під державне статистичне спостереження, мають подати звітність до Державної служби статистики до 5 жовтня 2025 року. Подання статистичної звітності відновлено з 5 липня 2025 року для всіх підприємств, установ та організацій.
Про це повідомляє Державна податкова служба.
Це стосується тих респондентів, які не звітували за минулі періоди (у 2022−2025 роках). Вони мають подати звіти за весь період неподання.

Як перевірити, чи потрібно звітувати

Перевірити, чи потрібно вам звітувати, можна в «Кабінеті респондента» на сайті Державної служби статистики України.
«Якщо ви здійснюєте окремі види діяльності та отримали відповідну форму в „Кабінеті респондента“ або повідомлення від органів державної статистики, то це означає, що вас включено до переліку респондентів і звітність потрібно подати у визначений строк», — сказано в повідомленні.
Для тих платників, які залучені до спостереження, в Кабінеті будуть відображені перелік форм і строки подання.
Зокрема, на сьогодні звітність подають ФОП, які здійснюють такі види діяльності:
  • Промислове виробництво — Форма 1-П (місячна) «Звіт про виробництво промислової продукції за видами» (не пізніше 10-го числа місяця, наступного за звітним).
  • Пасажирські автомобільні перевезення — Форма 51-пас (2 рази на рік) «Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті» (не пізніше 25 травня, не пізніше 25 листопада).
  • Вантажні автомобільні перевезення — Форма 51-вант (2 рази на рік) «Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі» (не пізніше 25 квітня, не пізніше 25 жовтня).

Як подати звітність:

  • онлайн через сервіс «Кабінет респондента» на сайті Держстату;
  • через обране програмне забезпечення.
Нагадаємо, зміни до пункту 1 Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» Верховна Рада ухвалила18 червня. Як зазначає Держстат, це рішення повертає до життя системний збір статистичних даних, без яких неможливо:
  • оцінити реальний стан підприємств;
  • відслідковувати ринок праці;
  • розуміти структурні зміни в економіці та суспільстві;
  • ухвалювати ефективні рішення для відновлення та розвитку України.
БізнесПодатки
