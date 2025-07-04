В Україні відновили обов’язкове подання статистичної звітності для бізнесу — Finance.ua

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В Україні відновили обов’язкове подання статистичної звітності для бізнесу

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В Україні відновили обов’язкове подання статистичної звітності для бізнесу
В Україні відновили обов’язкове подання статистичної звітності для бізнесу
У суботу, 5 липня, поновлюється обов’язкове подання державної статистичної звітності.
Про це нагадує Державна служба статистики.
«Сьогодні офіційно опубліковані законодавчі зміни, що передбачають відновлення обов’язкового подання статистичної звітності респондентами, які підпадають під державне статистичне спостереження. Це означає, що вже завтра — 5 липня 2025 року — закон набирає чинності», — сказано в повідомленні.
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Нагадаємо, зміни до пункту 1 Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» Верховна Рада ухвалила 18 червня.
Як зазначає Держстат, це рішення повертає до життя системний збір статистичних даних, без яких неможливо:
  • оцінити реальний стан підприємств;
  • відслідковувати ринок праці;
  • розуміти структурні зміни в економіці та суспільстві;
  • ухвалювати ефективні рішення для відновлення та розвитку України.
«У часи викликів особливо цінними стають точні й актуальні дані. Відновлення звітності — це ключ до об’єктивного бачення ситуації в країні, прийняття зважених рішень та ефективного управління процесами відновлення і розвитку», — заявив голова Держстату Арсен Макарчук.
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Для респондентів, які не мали змоги подавати звітність у період дії воєнного стану, передбачено тримісячний перехідний період до 5 жовтня 2025 року. У цей час можна без штрафів подати звітність за минулі періоди.
Найближчим часом відомство планує опублікувати оновлені інструкції та роз’яснення щодо звітності.
За матеріалами:
Finance.ua
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