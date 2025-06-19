В Україні відновили подання статистики: що треба знати бізнесу — Finance.ua

В Україні відновили подання статистики: що треба знати бізнесу Сьогодні 12:05 — Казна та Політика

В Україні відновили подання статистики: що треба знати бізнесу

Парламент підтримав зміни до Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни». Тепер підприємці, установи й організації знову зобов’язані подавати статистичну та фінансову звітність до органів державної статистики.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики.

Навіщо це потрібно

Рішення ухвалено з огляду на потребу в регулярних і достовірних даних, які необхідні державі, бізнесу та міжнародним партнерам. За словами Голови Держстату Арсена Макарчука, відновлення обов’язкової звітності дозволить отримувати повні статистичні дані, що є важливими для ухвалення рішень і виконання євроінтеграційних зобов’язань.

«Зібрані дані стануть основою для формування державних політик у сферах відновлення, економіки й соціального забезпечення», — зазначив він.

Як було під час повномасштабної війни

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році в Україні було обмежено проведення низки статистичних спостережень, зокрема вибіркових обстежень домогосподарств. Через неповне надходження звітів не публікувалися деякі статистичні показники.

Що змінюється

Прийняті зміни передбачають:

обов’язкове та регулярне подання звітності від підприємств і установ;

відновлення можливості проводити обстеження щодо умов життя, доходів населення, зайнятості, діяльності в сільському господарстві тощо;

забезпечення статистичного підґрунтя для формування соціальної, економічної та демографічної політики.

Хто має подавати звітність

Згідно з новими нормами:

усі респонденти, за винятком окремих випадків, повинні подавати звітність навіть у період дії воєнного стану;

підприємства, які не подавали звіти раніше, мають 3 місяці на подання звітності за увесь період пропуску.

У Держстаті зазначають, що для більшості підприємств де-факто нічого не змінюється, звітність подавалася і раніше, хоч і на добровільній основі. У третьому кварталі 2024 року рівень звітування становив 72,3%, а в регіонах, віддалених від лінії фронту понад 90%.

Нагадаємо, бізнес очікує складний, але потенційно переломний 2025 рік. Очікування роботодавців змінюються разом з тенденціями, настроями та динамікою ринку праці. Те, чого хотіли бізнеси у 2024 році, відрізняється від того, чого вони хочуть зараз, — це передусім зумовлено економічною ситуацією, політичними факторами та розвитком технологій.

Із початку 2025 року бізнес отримав 12 537 пільгових кредитів за програмою «Доступні кредити 5−7−9%» на загальну суму понад 39 млрд гривень. На що беруть ці кредити:

9,7 млрд грн — інвестиційні кредити;

8,3 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику;

8,1 млрд грн — на переробку;

6,6 млрд грн — на поповнення обігових коштів.

За три останні місяці український бізнес зареєстрував близько 20 тисяч нових касових апаратів (РРО та ПРРО). У середньому за місяць зараз реєструється втричі більше РРО, ніж у попередні періоди.

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