Зміни в податковій звітності для ФОП на єдиному податку: що нового — Finance.ua
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Зміни в податковій звітності для ФОП на єдиному податку: що нового

Казна та Політика
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Зміни в податковій звітності для ФОП на єдиному податку: що нового
Зміни в податковій звітності для ФОП на єдиному податку: що нового
Міністерство фінансів України змінило форми податкових декларацій для платників єдиного податку.
Про це нагадує Державна податкова служба України.
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Головне нововведення — додано розділ про військовий збір.
Хто вперше подає податкову звітність за новою формою:
  • ФОПи 1−2 груп — за 2025 рік;
  • ФОПи 3 групи — за І квартал 2025 року;
  • ФОП — платники 4 групи — за 2025 рік (із розрахунком єдиного податку на 2026 рік).

Основні зміни

  • Відображення суми військового збору.
  • Визначення розміру коефіцієнту та граничної суми мінімального податкового зобов’язання (МПЗ).
  • Встановлення мінімальної суми МПЗ (крім територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих):
  • 700 грн/га — для земельних ділянок, у площі яких частка ріллі становить менше 50%;
  • 1400 грн/га — для земельних ділянок, у площі яких частка ріллі становить більше 50%.
  • Застосування коефіцієнта «К» зі значенням 0,057 при визначенні МПЗ за 2025 рік та наступні роки, закінчуючи роком, в якому буде припинено воєнний стан.
Також нагадаємо, що ФОПи 1, 2, 4 груп та платники 3 групи (крім е-резидентів) сплачують військовий збір з 1 січня 2025 року до скасування воєнного стану.

Довідка Finance.ua:

  • Наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2025 року № 57 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 578» внесені зміни до форм податкових декларацій платника єдиного податку (оприлюднено на сайті Міністерства фінансів України mof.gov.ua у розділі «Головна/ Законодавство/ Постанови та Накази/ Накази Міністерства фінансів України у 2025 р.»)
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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