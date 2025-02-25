Зміни в податковій звітності для ФОП на єдиному податку: що нового — Finance.ua

Зміни в податковій звітності для ФОП на єдиному податку: що нового
Міністерство фінансів України змінило форми податкових декларацій для платників єдиного податку.
Про це нагадує Державна податкова служба України.
Головне нововведення — додано розділ про військовий збір.
Хто вперше подає податкову звітність за новою формою:
- ФОПи 1−2 груп — за 2025 рік;
- ФОПи 3 групи — за І квартал 2025 року;
- ФОП — платники 4 групи — за 2025 рік (із розрахунком єдиного податку на 2026 рік).
Основні зміни
- Відображення суми військового збору.
- Визначення розміру коефіцієнту та граничної суми мінімального податкового зобов’язання (МПЗ).
- Встановлення мінімальної суми МПЗ (крім територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих):
- 700 грн/га — для земельних ділянок, у площі яких частка ріллі становить менше 50%;
- 1400 грн/га — для земельних ділянок, у площі яких частка ріллі становить більше 50%.
- Застосування коефіцієнта «К» зі значенням 0,057 при визначенні МПЗ за 2025 рік та наступні роки, закінчуючи роком, в якому буде припинено воєнний стан.
Також нагадаємо, що ФОПи 1, 2, 4 груп та платники 3 групи (крім е-резидентів) сплачують військовий збір з 1 січня 2025 року до скасування воєнного стану.
Довідка Finance.ua:
- Наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2025 року № 57 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 578» внесені зміни до форм податкових декларацій платника єдиного податку (оприлюднено на сайті Міністерства фінансів України mof.gov.ua у розділі «Головна/ Законодавство/ Постанови та Накази/ Накази Міністерства фінансів України у 2025 р.»)
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