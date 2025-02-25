Зміни в податковій звітності для ФОП на єдиному податку: що нового — Finance.ua

Зміни в податковій звітності для ФОП на єдиному податку: що нового Сьогодні 16:00 — Казна та Політика

Зміни в податковій звітності для ФОП на єдиному податку: що нового

Міністерство фінансів України змінило форми податкових декларацій для платників єдиного податку.

Про це нагадує Державна податкова служба України.

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Головне нововведення — додано розділ про військовий збір.

Хто вперше подає податкову звітність за новою формою:

ФОПи 1−2 груп — за 2025 рік;

ФОПи 3 групи — за І квартал 2025 року;

ФОП — платники 4 групи — за 2025 рік (із розрахунком єдиного податку на 2026 рік).

Основні зміни

Відображення суми військового збору.

Визначення розміру коефіцієнту та граничної суми мінімального податкового зобов’язання (МПЗ).

Встановлення мінімальної суми МПЗ (крім територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих):

700 грн/га — для земельних ділянок, у площі яких частка ріллі становить менше 50%;

1400 грн/га — для земельних ділянок, у площі яких частка ріллі становить більше 50%.

Застосування коефіцієнта «К» зі значенням 0,057 при визначенні МПЗ за 2025 рік та наступні роки, закінчуючи роком, в якому буде припинено воєнний стан.

Також нагадаємо, що ФОПи 1, 2, 4 груп та платники 3 групи (крім е-резидентів) сплачують військовий збір з 1 січня 2025 року до скасування воєнного стану.

Довідка Finance.ua:

Наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2025 року № 57 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 578» внесені зміни до форм податкових декларацій платника єдиного податку (оприлюднено на сайті Міністерства фінансів України mof.gov.ua у розділі «Головна/ Законодавство/ Постанови та Накази/ Накази Міністерства фінансів України у 2025 р.»)

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