Які галузі принесли найбільше податків до держбюджету з початку року (інфографіка) — Finance.ua

Які галузі принесли найбільше податків до держбюджету з початку року (інфографіка) Сьогодні 14:00 — Казна та Політика

Які галузі принесли найбільше податків до держбюджету з початку року (інфографіка)

припадає на суб’єктів господарювання у таких галузях економіки: Як повідомляє Державна податкова служба України, за січень 2025 року найбільша частка у сплаті податків, зборів та платежів до Зведеного бюджету України

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — 20,6% від загального обсягу;

Переробна промисловість — 16%;

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування — 12,9%;

Інформація та телекомунікації — 5,4%.

Зростання податкових надходжень

Порівняно з аналогічним періодом минулого року у січні 2025 року зафіксовано значне зростання сплати податків у таких галузях:

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — збільшення на 32,6%, або +6,9 млрд гривень;

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування — на 57,8%, або +6,4 млрд гривень;

Переробна промисловість — на 31,4%, або +5,2 млрд гривень;

Професійна, наукова та технічна діяльність — на 54,6%, або +2,3 млрд гривень.

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