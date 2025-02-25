Які галузі принесли найбільше податків до держбюджету з початку року (інфографіка) — Finance.ua
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Які галузі принесли найбільше податків до держбюджету з початку року (інфографіка)

Казна та Політика
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Які галузі принесли найбільше податків до держбюджету з початку року (інфографіка)
Які галузі принесли найбільше податків до держбюджету з початку року (інфографіка)
Як повідомляє Державна податкова служба України, за січень 2025 року найбільша частка у сплаті податків, зборів та платежів до Зведеного бюджету України припадає на суб’єктів господарювання у таких галузях економіки:
  • Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — 20,6% від загального обсягу;
  • Переробна промисловість — 16%;
  • Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування — 12,9%;
  • Інформація та телекомунікації — 5,4%.
Які галузі принесли найбільше податків до держбюджету з початку року (інфографіка)

Зростання податкових надходжень

Порівняно з аналогічним періодом минулого року у січні 2025 року зафіксовано значне зростання сплати податків у таких галузях:
  • Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — збільшення на 32,6%, або +6,9 млрд гривень;
  • Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування — на 57,8%, або +6,4 млрд гривень;
  • Переробна промисловість — на 31,4%, або +5,2 млрд гривень;
  • Професійна, наукова та технічна діяльність — на 54,6%, або +2,3 млрд гривень.
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За матеріалами:
Finance.ua
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