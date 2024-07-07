В МВФ оценили ущерб энергосистемы Украины в результате атак рф — Finance.ua

В МВФ оценили ущерб энергосистемы Украины в результате атак рф
В результате российских атак весной уничтожено около половины генерации электроэнергии в Украине, а ущерб превысил $1 млрд. О полной ликвидации дефицита электроэнергии можно будет говорить лишь к концу 2025 года.
Об этом говорится в Меморандуме с МВФ.
«Недавние широкомасштабные атаки на нашу энергетическую инфраструктуру и производство электроэнергии уничтожили около половины наших генерирующих мощностей, особенно тепловых и гидроэлектростанций. Ущерб, нанесенный весной, превысил $1 млрд», — говорится в документе.
Отмечается, что власти работают над устранением повреждений и обеспечением электроэнергией домохозяйств и компаний по всей стране, а также пытаются укрепить энергосистему через децентрализованную генерацию энергии.
«Пострадавшие компании в большинстве своем будут полагаться на собственный оборотный капитал для ремонта, и мы благодарны донорам за их поддержку, в частности оборудованием. Нам может потребоваться дополнительная финансовая помощь от доноров для программ поддержки децентрализованной генерации электроэнергии», — говорится в пресс-релизе.
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В то же время в МВФ отмечают, что масштабные атаки на украинский энергетический сектор в конце марта — в мае привели к серьезным повреждениям или уничтожению около половины генерирующих мощностей (свыше 9 ГВт).
«В целом объем разрушенной мощности оценивается более чем в 80% для ТЭС и более 40% для ГЭС», — говорят в Фонде.
По его оценкам, средний дефицит электроэнергии в 2024 году составит около 10%, постепенно уменьшаясь в течение 2025 года, и будет ликвидирован к началу 2026 года.
Справка Finance.ua:
- исполнительный директор компании ДТЭК заявил: если не восстановить существующие поврежденные станции, украинцы будут иметь свет зимой менее четырех часов в сутки;
- стоимость гибридной солнечной электростанции для жильцов стандартной «панельки» или «хрущевки» с установкой может стоить около 30 тысяч долларов.
- согласно опросу, в Украине экономят электроэнергию 85% граждан. Отмечается, что 62% экономят постоянно, 20% пытаются выполнять советы по сбережению, но это удается не всегда. Еще 3% опрошенных экономят только тогда, когда предупреждают об ограничении потребления.
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