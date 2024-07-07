В МВФ оценили ущерб энергосистемы Украины в результате атак рф — Finance.ua

В МВФ оценили ущерб энергосистемы Украины в результате атак рф Сегодня 08:12 — Энергетика

В МВФ оценили ущерб энергосистемы Украины в результате атак рф

В результате российских атак весной уничтожено около половины генерации электроэнергии в Украине, а ущерб превысил $1 млрд. О полной ликвидации дефицита электроэнергии можно будет говорить лишь к концу 2025 года.

Об этом говорится в Меморандуме с МВФ.

«Недавние широкомасштабные атаки на нашу энергетическую инфраструктуру и производство электроэнергии уничтожили около половины наших генерирующих мощностей, особенно тепловых и гидроэлектростанций. Ущерб, нанесенный весной, превысил $1 млрд», — говорится в документе.

Отмечается, что власти работают над устранением повреждений и обеспечением электроэнергией домохозяйств и компаний по всей стране, а также пытаются укрепить энергосистему через децентрализованную генерацию энергии.

«Пострадавшие компании в большинстве своем будут полагаться на собственный оборотный капитал для ремонта, и мы благодарны донорам за их поддержку, в частности оборудованием. Нам может потребоваться дополнительная финансовая помощь от доноров для программ поддержки децентрализованной генерации электроэнергии», — говорится в пресс-релизе.

В то же время в МВФ отмечают, что масштабные атаки на украинский энергетический сектор в конце марта — в мае привели к серьезным повреждениям или уничтожению около половины генерирующих мощностей (свыше 9 ГВт).

«В целом объем разрушенной мощности оценивается более чем в 80% для ТЭС и более 40% для ГЭС», — говорят в Фонде.

По его оценкам, средний дефицит электроэнергии в 2024 году составит около 10%, постепенно уменьшаясь в течение 2025 года, и будет ликвидирован к началу 2026 года.

Справка Finance.ua:

исполнительный директор компании ДТЭК заявил: если не восстановить существующие поврежденные станции, украинцы будут иметь свет зимой менее четырех часов в сутки;

стоимость гибридной солнечной электростанции для жильцов стандартной «панельки» или «хрущевки» с установкой может стоить около 30 тысяч долларов.



согласно опросу, в Украине экономят электроэнергию 85% граждан. Отмечается, что 62% экономят постоянно, 20% пытаются выполнять советы по сбережению, но это удается не всегда. Еще 3% опрошенных экономят только тогда, когда предупреждают об ограничении потребления.



Факти По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.