«Укрнафта» инвестирует $1 млрд в газовую генерацию в течение трех лет — Finance.ua

«Укрнафта» инвестирует $1 млрд в газовую генерацию в течение трех лет Сегодня 19:30 — Энергетика

Крупнейшая нефтедобывающая компания Украины и оператор АЗС — «Укрнафта» — в течение трех лет планирует инвестировать $1 млрд в строительство электростанций общей мощностью 1 ГВт.

Об этом в интервью Forbes сообщил гендиректор компании Сергей Корецкий.

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На первом этапе «Укрнафта» планирует построить электростанции мощностью не менее 100 МВт. Это ближайшая перспектива, уточнил Корецкий.

По его словам, для реализации проекта компания использует собственные средства, а также кредитные линии в украинских банках: Укргазбанке, Sense Bank и Ощадбанке

«Укрнафта» планирует построить около 1000 МВт газовых установок в течение ближайших трех лет.

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Окупаемость когенерационных установок — до четырех лет, исключительно производства электричества — чуть более пяти лет. Проектный период эксплуатации — 20 лет.

российские обстрелы украинских электростанций и острый дефицит электричества ускорили реализацию планов, которые вынашивали в компании еще в прошлом году, отметил Корецкий.

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