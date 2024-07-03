«Укрнафта» инвестирует $1 млрд в газовую генерацию в течение трех лет — Finance.ua

«Укрнафта» инвестирует $1 млрд в газовую генерацию в течение трех лет
Крупнейшая нефтедобывающая компания Украины и оператор АЗС — «Укрнафта» — в течение трех лет планирует инвестировать $1 млрд в строительство электростанций общей мощностью 1 ГВт.
Об этом в интервью Forbes сообщил гендиректор компании Сергей Корецкий.
На первом этапе «Укрнафта» планирует построить электростанции мощностью не менее 100 МВт. Это ближайшая перспектива, уточнил Корецкий.
По его словам, для реализации проекта компания использует собственные средства, а также кредитные линии в украинских банках: Укргазбанке, Sense Bank и Ощадбанке.
«Укрнафта» планирует построить около 1000 МВт газовых установок в течение ближайших трех лет.
Окупаемость когенерационных установок — до четырех лет, исключительно производства электричества — чуть более пяти лет. Проектный период эксплуатации — 20 лет.
российские обстрелы украинских электростанций и острый дефицит электричества ускорили реализацию планов, которые вынашивали в компании еще в прошлом году, отметил Корецкий.
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