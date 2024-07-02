«Укрнафта» в августе начнет бурить две скважины дебитом более 100 тонн нефти в сутки — Finance.ua

«Укрнафта» в августе начнет бурить две скважины дебитом более 100 тонн нефти в сутки Сегодня 05:04 — Энергетика

«Укрнафта» в августе начнет бурить две скважины дебитом более 100 тонн нефти в сутки

ПАО «Укрнафта» начинает работы по строительству двух нефтяных скважин, которые будут совокупно давать более 100 тонн нефти в сутки.

«Бурение начинается в августе, пока перевозится буровое оборудование и готовятся площадки», — сообщается на сайте компании.

Обе скважины строит «под ключ» подрядчик ООО «Энергофинанс», определенный на Prozorro. Скважины будут раскрывать продуктивные пласты визейских отложений.

«Первая планируется как разведывательная, наклонно направленная, проектной глубиной 4490 метров и прогнозным дебитом 56,6 тонн в сутки. Вторая — эксплуатационная вертикальная — имеет проектную глубину 4490 метров и прогнозный начальный дебит 47 тонн в сутки», — отметил директор «Укрнафты» Сергей Корецкий.

Как сообщалось, «Укрнафта» в 2023 году увеличила добычу нефти с конденсатом на 3% (на 39,9 тыс. тонн) по сравнению с 2022 годом — до 1 млн 409,9 тыс. тонн, газа — на 5,8% (на 60, 4 млн куб. м, до 1 млрд 97,4 млн куб. м.

Компания ставит стратегической целью до 2027 года удвоить добычу нефти и природного газа до 3 млн тонн и 2 млрд куб. м соответственно.

Крупнейшим акционером «Укрнафты» является НАК «Нафтогаз Украины» с долей 50%+1 акция. В ноябре 2022 года Ставка верховного главнокомандующего ВСУ приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавшей частным собственникам и которой управляет в настоящее время Минобороны.

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