40% госкомпаний были убыточными в 2023 году. Кто получил наибольшие убытки — Finance.ua
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40% госкомпаний были убыточными в 2023 году. Кто получил наибольшие убытки

Фондовый рынок
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40% госкомпаний были убыточными в 2023 году. Кто получил наибольшие убытки
40% госкомпаний были убыточными в 2023 году. Кто получил наибольшие убытки
Почти 800 государственных и казенных компаний подали финансовую отчетность в 2023 году, по данным Государственной службы статистики. Ежегодно 40% этих компаний убыточны.
Об этом сообщает Опендатабот.
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«Отмечается, что 789 государственных и казенных предприятий подали финансовые отчеты в 2023 году. Это лишь четверть всех госкомпаний в Украине в 2024 году. Меньше всего компаний отчитались о своих финансовых успехах в 2021 году — только 475», — сказано в сообщении.
В среднем, 40% от госпредприятий, подавших отчеты, убыточны. К примеру:
  • в прошлом году из 789 компаний — 313 имели убытки (39,7%);
  • в 2022 году из 797 предприятий — 389 убыточных;
  • в 2021 году среди отчитавшихся о своем финансовом положении 30,9% были убыточными.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот

Кто получил наибольшие убытки

Наибольшие убытки в прошлом году понес аэропорт «Борисполь» — 1,4 млрд грн. А по темпам роста убытков лидирует «Добропольеуголь-Добыча» — почти в 12 раз, со 122 млн грн до почти 1,4 млрд грн за год.

Кто нарастил прибыль

Несмотря на значительное количество убыточных компаний, есть и те, которые наращивают свои обороты.
Например, обороты «Укрспецэкспорт» за год выросли почти на треть, до 32 млрд грн. А Павлоградский химический завод с начала полномасштабной войны увеличил оборот в 2,6 раза — до 8,2 млрд грн.
Несмотря на большие обороты, лидерами по прибыли являются совсем другие предприятия.
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Самым прибыльным государственным предприятием страны является «Леса Украины» — 2,8 млрд грн. А наибольший рост прибыли продемонстрировал торговый порт «Черноморск»: за год его доходы выросли в 26 раз: с 37,2 млн до 986 ​​млн грн.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал закон № 5593-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании корпоративного управления юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является государство.
Принятие закона также является частью евроинтеграционного процесса и программы с МВФ. Закон приближает Украину к стандартам ОЭСР и сбалансирует их с требованиями военного времени.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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