ПриватБанк получил прибыль на 14% ниже, чем в прошлом году: в чем причины (инфографика) — Finance.ua
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ПриватБанк получил прибыль на 14% ниже, чем в прошлом году: в чем причины (инфографика)

Фондовый рынок
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ПриватБанк получил прибыль на 14% ниже, чем в прошлом году: в чем причины (инфографика)
ПриватБанк получил прибыль на 14% ниже, чем в прошлом году: в чем причины (инфографика)
В первом квартале 2024 года ПриватБанк получил прибыль на 14% ниже, чем за аналогичный период 2023 года.
Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.
Чистая прибыль ПриватБанка по результатам 1 квартала 2024 года составляет 13,86 млрд грн.
«При условии увеличения ставки налогообложения, а также изменения макроэкономических условий как на внутреннем, так и на международном рынках прибыль банка за первый квартал года на 14% ниже, чем за аналогичный период 2023 года», — пояснили в банке.
Инфографика: ПриватБанк
Инфографика: ПриватБанк
Однако банк увеличил кредитный портфель физических лиц на 5,9 млрд грн (10%). Общий кредитный портфель банка с начала года увеличился на 2%.
«Бизнес-результат ПриватБанка без влияния расходов на формирование резервов и налогов в 1 квартале 2024 года по сравнению с 2023 годом увеличился на 2%», — говорится в сообщении.
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Положительное влияние на результаты 1 квартала 2024 года имеет частичное расформирование резервов по кредитам как результат высокого качества кредитного портфеля.
«При этом реинвестирование банком средств от погашений по ОВГЗ (в иностранной валюте) в облигации с более длительным сроком требовало дополнительных резервов под эти ценные бумаги», — добавили в ПриватБанке.
Девальвация гривны в течение 1 квартала 2024 года обусловила негативную переоценку валютной позиции банка, перекрытую положительным результатом переоценки индексированных ОВГЗ.
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«В целом переоценки повлияли на результат 1 квартала 2024 года в сумме 1,4 млрд грн», — добавили в финучреждении.
Напомним, по данным НБУ, платежеспособные банки Украины за январь-февраль 2024 года получили 25,897 млрд гривен прибыли после налогообложения.

Справка Finance.ua:

  • ПриватБанк рассматривает возможность выйти на зарубежные рынки, но окончательного решения пока нет;
  • В ПриватБанке объяснили, в каких случаях может происходить двойное снятие средств со счетов при оплате товаров. Также уточнили, как клиентам вернуть деньги от неуспешной транзакции.

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По материалам:
Finance.ua
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