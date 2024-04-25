ПриватБанк получил прибыль на 14% ниже, чем в прошлом году: в чем причины (инфографика) — Finance.ua

ПриватБанк получил прибыль на 14% ниже, чем в прошлом году: в чем причины (инфографика) Сегодня 17:38 — Фондовый рынок

ПриватБанк получил прибыль на 14% ниже, чем в прошлом году: в чем причины (инфографика)

В первом квартале 2024 года ПриватБанк получил прибыль на 14% ниже, чем за аналогичный период 2023 года.

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

Чистая прибыль ПриватБанка по результатам 1 квартала 2024 года составляет 13,86 млрд грн.

«При условии увеличения ставки налогообложения, а также изменения макроэкономических условий как на внутреннем, так и на международном рынках прибыль банка за первый квартал года на 14% ниже, чем за аналогичный период 2023 года», — пояснили в банке.

Инфографика: ПриватБанк

Однако банк увеличил кредитный портфель физических лиц на 5,9 млрд грн (10%). Общий кредитный портфель банка с начала года увеличился на 2%.

«Бизнес-результат ПриватБанка без влияния расходов на формирование резервов и налогов в 1 квартале 2024 года по сравнению с 2023 годом увеличился на 2%», — говорится в сообщении.

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Положительное влияние на результаты 1 квартала 2024 года имеет частичное расформирование резервов по кредитам как результат высокого качества кредитного портфеля.

«При этом реинвестирование банком средств от погашений по ОВГЗ (в иностранной валюте) в облигации с более длительным сроком требовало дополнительных резервов под эти ценные бумаги», — добавили в ПриватБанке.

Девальвация гривны в течение 1 квартала 2024 года обусловила негативную переоценку валютной позиции банка, перекрытую положительным результатом переоценки индексированных ОВГЗ.

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«В целом переоценки повлияли на результат 1 квартала 2024 года в сумме 1,4 млрд грн», — добавили в финучреждении.

Напомним, по данным НБУ, платежеспособные банки Украины за январь-февраль 2024 года получили 25,897 млрд гривен прибыли после налогообложения.

Справка Finance.ua:

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