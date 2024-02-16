ПриватБанк перечислил в бюджет 26 млрд налога авансом — Finance.ua
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ПриватБанк перечислил в бюджет 26 млрд налога авансом

Фондовый рынок
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ПриватБанк перечислил в бюджет 26 млрд налога авансом
ПриватБанк перечислил в бюджет 26 млрд налога авансом
ПриватБанк перечислил авансом в государственный бюджет сумму налога на прибыль и первый транш дивидендов за 2023 год.
Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
«12 февраля 2024 года ПриватБанк перечислил в государственный бюджет налог на прибыль в сумме 26,0 млрд грн и первый транш дивидендов», — говорится в сообщении.
Согласно решению правительства, ПриватБанк направит на выплату дивидендов 80% чистой прибыли за 2023 год. По итогам работы банка в 2023 году его чистая прибыль составляет 37,8 млрд грн.
Напомним, банковский сектор получил 86,5 млрд грн прибыли за 2023 год. Это почти в четыре раза выше показателя за 2022 год и на 12% выше результатов 2021 года, до полномасштабного вторжения. Больше всего заработал ПриватБанк — 37,765 млрд грн. Среди действующих 63 банков прибыль имели 56 учреждений (суммарно заработали 86,79 млрд грн).
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что по финансовым показателям банковская система в 2023 году установила два исторических рекорда.
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По материалам:
Finance.ua
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