ПриватБанк перечислил в бюджет 26 млрд налога авансом — Finance.ua

ПриватБанк перечислил в бюджет 26 млрд налога авансом Сегодня 11:34 — Фондовый рынок

ПриватБанк перечислил в бюджет 26 млрд налога авансом

ПриватБанк перечислил авансом в государственный бюджет сумму налога на прибыль и первый транш дивидендов за 2023 год.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

«12 февраля 2024 года ПриватБанк перечислил в государственный бюджет налог на прибыль в сумме 26,0 млрд грн и первый транш дивидендов», — говорится в сообщении.

Согласно решению правительства, ПриватБанк направит на выплату дивидендов 80% чистой прибыли за 2023 год. По итогам работы банка в 2023 году его чистая прибыль составляет 37,8 млрд грн.

Напомним, банковский сектор получил 86,5 млрд грн прибыли за 2023 год. Это почти в четыре раза выше показателя за 2022 год и на 12% выше результатов 2021 года, до полномасштабного вторжения. Больше всего заработал ПриватБанк — 37,765 млрд грн. Среди действующих 63 банков прибыль имели 56 учреждений (суммарно заработали 86,79 млрд грн).

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил , что по финансовым показателям банковская система в 2023 году установила два исторических рекорда.

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