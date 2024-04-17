ПриватБанк обновил Конверты: что изменилось — Finance.ua

ПриватБанк обновил Конверты: что изменилось Сегодня 13:35 — Личные финансы

ПриватБанк обновил Конверты: что изменилось, itc.ua

ПриватБанк запустил публичную версию услуги Конверты, созданной прежде всего для волонтеров и благотворителей, чтобы вместе собирать средства на добрые дела, гуманитарные проекты и поддержку ВСУ. Также Конверты помогут каждому клиенту эффективно и разумно управлять собственными финансами.

Что нового добавили

Обновленная версия Конвертов позволяет пополнять волонтерский или собственный конверт с любой карты других банков и цифровых кошельков через Apple Pay и Google Pay. Для волонтеров важным будет то, что Конверты позволяют объединять усилия ради одной цели, перечисляя средства с нескольких сборов на один Конверт.

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Уникальная особенность услуги — Конвертом можно напрямую оплачивать покупки или услуги, не переводя средства на карту или снимая наличные — если добавить в бумажник Google Pay или Apple Pay. Также с конвертов можно свободно переводить средства на свои карты, карты других лиц и на Конверты друзей, знакомых, членов семьи и т. д.

Как открыть Конверт?

Напомним, открыть свой Конверт прямо в Приват24 — через меню «Конверты» или меню «Кошелек». Чтобы быстро собрать необходимую сумму донатов, нужно только добавить в Конверт описание сбора, изображения и пошерить «Конверт» в социальных сетях. Его можно пополнить как обычную карту, а все участники сбора будут видеть его цель и прогресс достижения цели.

Как говорит член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко, за два с половиной месяца от старта работы бета версии Конвертов, от первых пользователей услуги команда банка получила более 500 предложений по усовершенствованию услуги, большинство из которых уже учтены при запуске услуги.

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