Таскомбанк закрывает проект sportbank — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Таскомбанк закрывает проект sportbank

Личные финансы
529
Таскомбанк закрывает проект sportbank
Таскомбанк закрывает проект sportbank
АО «Таскомбанк» прекращает развитие и дальнейшую работу проекта sportbank. Об этом говорится в сообщении компании от 17 апреля 2024 года.
Что случилось:
  • С 17 апреля привлечение новых клиентов и оформление новых продуктов через приложение sportbank прекращено.
  • С 12 мая 2024 года приложение sportbank будет недоступно для дальнейшего использования.
Соответствующее решение было принято Правлением АО «Таскомбанк». Основной причиной стали значительные изменения во внешней среде, требующие корректировки бизнес-модели банка и его стратегии в целом. В настоящее время Таскомбанк сосредоточится на развитии собственных проектов.

Что делать клиентам

Проект sportbank работает на основании лицензии АО «Таскомбанк». Таким образом, все клиенты sportbank являются клиентами Таскомбанка, и банк продолжит их обслуживание, обеспечивая надежный и современный финансовый сервис.
АО «Таскомбанк» предлагает воспользоваться программой перехода на условия дальнейшего обслуживания или выбрать другие продукты банка, ознакомившись с условиями на сайте банка или посетив любое отделение.
С 17 апреля 2024 года продукты будут доступны в приложении TAS2U.
Если вы не являетесь пользователем приложения TAS2U:
  1. Загрузите приложение TAS2U;
  2. Зарегистрируйтесь в приложении, используя ваш финансовый номер и номер карты sportbank;
  3. Примите условия оферты для последующего обслуживания в Таскомбанке;
  4. Банк автоматически перевыпустит ваши карты sportbank на виртуальные карты success card. Отобразим в приложении все банковские продукты, оформленные в sportbank с переносом остатков средств на счетах;
  5. Ознакомьтесь с новыми тарифами на услуги и продукты Таскомбанка по ссылке и продолжайте воспользоваться сервисом от украинского банка.
Если вы уже являетесь пользователем приложения TAS2U:
  1. Обновите приложение TAS2U, войдите и примите условия оферты для последующего обслуживания в Таскомбанке;
  2. Банк автоматически перевыпустит ваши карты sportbank на виртуальные карты success card. Отобразим в приложении TAS2U все банковские продукты, оформленные вами в sportbank с переносом остатков средств на счетах;
  3. Ознакомьтесь с новыми тарифами на услуги и продукты Таскомбанка по ссылке и продолжайте использовать удобный банковский сервис.
Также можно обратиться за поддержкой банка в Messenger, Telegram или Viber. Контакт-центр АО «Таскомбанк»: 044 393 25 90, 0800 503 580.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.