Таскомбанк закрывает проект sportbank — Finance.ua

Таскомбанк закрывает проект sportbank Сегодня 10:46 — Личные финансы

Таскомбанк закрывает проект sportbank

АО «Таскомбанк» прекращает развитие и дальнейшую работу проекта sportbank. Об этом говорится в сообщении компании от 17 апреля 2024 года.

Что случилось:

С 17 апреля привлечение новых клиентов и оформление новых продуктов через приложение sportbank прекращено.

С 12 мая 2024 года приложение sportbank будет недоступно для дальнейшего использования.

Соответствующее решение было принято Правлением АО «Таскомбанк». Основной причиной стали значительные изменения во внешней среде, требующие корректировки бизнес-модели банка и его стратегии в целом. В настоящее время Таскомбанк сосредоточится на развитии собственных проектов.

Что делать клиентам

Проект sportbank работает на основании лицензии АО «Таскомбанк». Таким образом, все клиенты sportbank являются клиентами Таскомбанка , и банк продолжит их обслуживание, обеспечивая надежный и современный финансовый сервис.

АО «Таскомбанк» предлагает воспользоваться программой перехода на условия дальнейшего обслуживания или выбрать другие продукты банка, ознакомившись с условиями на сайте банка или посетив любое отделение.

С 17 апреля 2024 года продукты будут доступны в приложении TAS2U.

Если вы не являетесь пользователем приложения TAS2U:

Загрузите приложение TAS2U; Зарегистрируйтесь в приложении, используя ваш финансовый номер и номер карты sportbank;

Примите условия оферты для последующего обслуживания в Таскомбанке;

Банк автоматически перевыпустит ваши карты sportbank на виртуальные карты success card. Отобразим в приложении все банковские продукты, оформленные в sportbank с переносом остатков средств на счетах; Ознакомьтесь с новыми тарифами на услуги и продукты Таскомбанка по ссылке и продолжайте воспользоваться сервисом от украинского банка.



Если вы уже являетесь пользователем приложения TAS2U:

Обновите приложение TAS2U, войдите и примите условия оферты для последующего обслуживания в Таскомбанке; Банк автоматически перевыпустит ваши карты sportbank на виртуальные карты success card. Отобразим в приложении TAS2U все банковские продукты, оформленные вами в sportbank с переносом остатков средств на счетах; Ознакомьтесь с новыми тарифами на услуги и продукты Таскомбанка по ссылке и продолжайте использовать удобный банковский сервис.



Также можно обратиться за поддержкой банка в Messenger Telegram или Viber . Контакт-центр АО «Таскомбанк»: 044 393 25 90, 0800 503 580.

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