Таскомбанк закрывает проект sportbank — Finance.ua

Таскомбанк закрывает проект sportbank
АО «Таскомбанк» прекращает развитие и дальнейшую работу проекта sportbank. Об этом говорится в сообщении компании от 17 апреля 2024 года.
Что случилось:
- С 17 апреля привлечение новых клиентов и оформление новых продуктов через приложение sportbank прекращено.
- С 12 мая 2024 года приложение sportbank будет недоступно для дальнейшего использования.
Соответствующее решение было принято Правлением АО «Таскомбанк». Основной причиной стали значительные изменения во внешней среде, требующие корректировки бизнес-модели банка и его стратегии в целом. В настоящее время Таскомбанк сосредоточится на развитии собственных проектов.
Что делать клиентам
Проект sportbank работает на основании лицензии АО «Таскомбанк». Таким образом, все клиенты sportbank являются клиентами Таскомбанка, и банк продолжит их обслуживание, обеспечивая надежный и современный финансовый сервис.
АО «Таскомбанк» предлагает воспользоваться программой перехода на условия дальнейшего обслуживания или выбрать другие продукты банка, ознакомившись с условиями на сайте банка или посетив любое отделение.
С 17 апреля 2024 года продукты будут доступны в приложении TAS2U.
Если вы не являетесь пользователем приложения TAS2U:
- Загрузите приложение TAS2U;
- Зарегистрируйтесь в приложении, используя ваш финансовый номер и номер карты sportbank;
- Примите условия оферты для последующего обслуживания в Таскомбанке;
- Банк автоматически перевыпустит ваши карты sportbank на виртуальные карты success card. Отобразим в приложении все банковские продукты, оформленные в sportbank с переносом остатков средств на счетах;
- Ознакомьтесь с новыми тарифами на услуги и продукты Таскомбанка по ссылке и продолжайте воспользоваться сервисом от украинского банка.
Если вы уже являетесь пользователем приложения TAS2U:
- Обновите приложение TAS2U, войдите и примите условия оферты для последующего обслуживания в Таскомбанке;
- Банк автоматически перевыпустит ваши карты sportbank на виртуальные карты success card. Отобразим в приложении TAS2U все банковские продукты, оформленные вами в sportbank с переносом остатков средств на счетах;
- Ознакомьтесь с новыми тарифами на услуги и продукты Таскомбанка по ссылке и продолжайте использовать удобный банковский сервис.
Также можно обратиться за поддержкой банка в Messenger, Telegram или Viber. Контакт-центр АО «Таскомбанк»: 044 393 25 90, 0800 503 580.
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