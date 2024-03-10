Сколько средств принесли в госбюджет налог на прибыль и дивиденды от госпредприятий в феврале (инфографика) — Finance.ua

Сколько средств принесли в госбюджет налог на прибыль и дивиденды от госпредприятий в феврале (инфографика) Сегодня 20:35 — Казна и Политика

Сколько средств принесли в госбюджет налог на прибыль и дивиденды от госпредприятий в феврале (инфографика)

По оперативным данным Государственной казначейской службы, в прошлом месяце в общий фонд государственного бюджета поступило 188,6 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:

66,8 млрд грн — налога на прибыль и дивидендов от предприятий с государственной долей собственности

32,0 млрд грн — налога на добавленную стоимость из ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;

15,9 млрд грн — налога на доходы физических лиц и военного сбора;

15,3 млрд грн — налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собранно 27,1 млрд, возмещено — 11,7 млрд грн);

12,6 млрд грн — акцизного налога;

3,7 млрд грн — рентная плата за пользование недрами;

3,3 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины.

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При этом другие платежи составили 8 млрд грн. Кроме того, в феврале в общий фонд государственного бюджета поступило 31 млрд грн средств в виде международной помощи (грантов). Денежные средства поступили в рамках проектов Всемирного банка от Японии и Норвегии.

Инфографика: Министерство финансов Украины

В целом по итогам февраля 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 243,6 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

40 млрд гривен. Напомним, Кабинет Министров работает над новым законопроектом, призванным обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет. Ожидается, что нововведение позволит наполнить бюджет более чем на

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