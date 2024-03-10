Сколько средств принесли в госбюджет налог на прибыль и дивиденды от госпредприятий в феврале (инфографика) — Finance.ua
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Сколько средств принесли в госбюджет налог на прибыль и дивиденды от госпредприятий в феврале (инфографика)

Казна и Политика
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Сколько средств принесли в госбюджет налог на прибыль и дивиденды от госпредприятий в феврале (инфографика)
Сколько средств принесли в госбюджет налог на прибыль и дивиденды от госпредприятий в феврале (инфографика)
По оперативным данным Государственной казначейской службы, в прошлом месяце в общий фонд государственного бюджета поступило 188,6 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
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Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:
  • 66,8 млрд грн — налога на прибыль и дивидендов от предприятий с государственной долей собственности
  • 32,0 млрд грн — налога на добавленную стоимость из ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
  • 15,9 млрд грн — налога на доходы физических лиц и военного сбора;
  • 15,3 млрд грн — налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собранно 27,1 млрд, возмещено — 11,7 млрд грн);
  • 12,6 млрд грн — акцизного налога;
  • 3,7 млрд грн — рентная плата за пользование недрами;
  • 3,3 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины.
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При этом другие платежи составили 8 млрд грн. Кроме того, в феврале в общий фонд государственного бюджета поступило 31 млрд грн средств в виде международной помощи (грантов). Денежные средства поступили в рамках проектов Всемирного банка от Японии и Норвегии.
Инфографика: Министерство финансов Украины
Инфографика: Министерство финансов Украины
В целом по итогам февраля 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 243,6 млрд грн налогов, сборов и других платежей.
Напомним, Кабинет Министров работает над новым законопроектом, призванным обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет. Ожидается, что нововведение позволит наполнить бюджет более чем на 40 млрд гривен.
По материалам:
Finance.ua
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