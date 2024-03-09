Позитивное сальдо торговли Польши с Украиной установило рекорд за время войны — Finance.ua

Позитивное сальдо торговли Польши с Украиной установило рекорд за время войны
За время полномасштабного вторжения значительно вырос польский экспорт в Украину. В прошлом году положительное сальдо торговли с Украиной установило рекорд — 31,4 млрд злотых.
Об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на данные Центрального статистического управления Польши.
В настоящее время на границе ведутся забастовки польских фермеров, требующих закрыть границу для товаров из Украины. Однако, по данным статистики, в прошлом году Киев занял седьмое место в рейтинге экспортеров.
В прошлом году стоимость польского экспорта в Украину достигла рекордных показателей — 51,7 млрд злотых ($13 млрд), в то время, как импорт составляет лишь 20,3 млрд злотых ($5,1 млрд).
Положительный торговый баланс для Польши достигает 31,4 млрд злотых, что также является рекордом.
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По данным издания, польский экспорт в Украину растет из года в год.
В 2020 году он лишь чуть-чуть превысил 23 млрд злотых, через год увеличился почти до 29 млрд злотых. В 2022 году, когда началась полномасштабная война, экспорт уже достиг 45,6 млрд злотых, а в 2023 году — вырос до 51,7 млрд злотых.
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