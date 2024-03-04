Польша ведет неофициальные переговоры с ЕС об уступках для фермеров — Finance.ua
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Польша ведет неофициальные переговоры с ЕС об уступках для фермеров

Аграрный рынок
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Польша ведет неофициальные переговоры с ЕС об уступках для фермеров
Польша ведет неофициальные переговоры с ЕС об уступках для фермеров
Польша ведет с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен неформальные переговоры об освобождении страны от части правил «Зеленого соглашения».
Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна в эфире радио ZET. Исключение для Польши могут сделать как для крупного сельскохозяйственного рынка, который находится ближе всего к Украине.
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По словам Шейны, оно будет касаться как «Зеленого соглашения», так и «наплыва продукции, которая приведет к постоянным сбоям на рынке одной или большинства стран».
«Если нам удастся согласовать требования Польши в ЕС, как мы успешно согласовали меры ЕС, они станут общей позицией Союза. Я тоже хочу сказать, и здесь я цитирую премьер-министра Туска, что если это займет слишком много времени, мы внесем изменения, введем пограничные блокады, дамбы и пошлины в одностороннем порядке», — сказал он.
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По его словам, в ходе консультаций с украинской стороной 28 марта «тема проблемы на границе больше не будет существовать».
Напомним, в конце февраля польский премьер Дональд Туск заявил, что они ведут с Киевом переговоры о временном закрытии границы и прекращении двусторонней торговли. Торговый представитель Украины Тарас Качка опроверг это.
Также ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что членство Украины в Евросоюзе должно происходить на условиях, которые будут «защищать рынки европейских стран».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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