Польша ведет неофициальные переговоры с ЕС об уступках для фермеров — Finance.ua

Польша ведет неофициальные переговоры с ЕС об уступках для фермеров Сегодня 10:45 — Аграрный рынок

Польша ведет неофициальные переговоры с ЕС об уступках для фермеров

Польша ведет с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен неформальные переговоры об освобождении страны от части правил «Зеленого соглашения».

Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна в эфире радио ZET. Исключение для Польши могут сделать как для крупного сельскохозяйственного рынка, который находится ближе всего к Украине.

По словам Шейны, оно будет касаться как «Зеленого соглашения», так и «наплыва продукции, которая приведет к постоянным сбоям на рынке одной или большинства стран».

«Если нам удастся согласовать требования Польши в ЕС, как мы успешно согласовали меры ЕС, они станут общей позицией Союза. Я тоже хочу сказать, и здесь я цитирую премьер-министра Туска, что если это займет слишком много времени, мы внесем изменения, введем пограничные блокады, дамбы и пошлины в одностороннем порядке», — сказал он.

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По его словам, в ходе консультаций с украинской стороной 28 марта «тема проблемы на границе больше не будет существовать».

Напомним, в конце февраля польский премьер Дональд Туск заявил, что они ведут с Киевом переговоры о временном закрытии границы и прекращении двусторонней торговли. Торговый представитель Украины Тарас Качка опроверг это.

Также ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что членство Украины в Евросоюзе должно происходить на условиях, которые будут «защищать рынки европейских стран».

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УНІАН По материалам:

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