Польша может временно закрыть границу с Украиной для торговли товарами — Finance.ua

Польша может временно закрыть границу с Украиной для торговли товарами
Украина и Польша обсуждают временное закрытие границы и прекращение торговли.
Об этом сообщает издание RMF24 со ссылкой на слова премьер-министра Польши Дональда Туска.
«Мы также обсуждаем с украинской стороной временное закрытие границы и прекращение обмена товарами. Завтра я также буду обсуждать это с польскими фермерами», — заявил Туск.
Он подчеркнул, что это будет временным решением и болезненным для обеих сторон.
Кроме того, Туск говорит, что Польша потребует возвращения тех объемов на ввоз украинской аграрной продукции, которые существовали до начала полномасштабного вторжения.
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Те лимиты [на экспорт украинских товаров], которые предлагают Брюссель и Киев, для нас неприемлемы. Польша будет предлагать в Брюсселе, чтобы базовым периодом были не 2022−2023 годы, а время до полномасштабной войны", — сказал Туск.
Отметим, в своем плане деблокады польско-украинской границы Украина предложила продлить беспошлинный экспорт в Польшу мяса птицы, яиц и сахара в пределах показателей 2022−2023 годов.
Польский премьер также анонсировал сельскохозяйственный саммит в Варшаве, который пройдет 29 февраля. Во время него он встретится с лидерами протестующих.
Справка Finance.ua:
- Ранее сообщалось, что Польша может ввести запрет на импорт новых украинских товаров, если Европейский Союз не предложит эффективного способа защитить польский и европейский рынки. Под угрозой яйца, фрукты и мясо.
- В пятницу польские фермеры планируют заблокировать контрольно-пропускной пункт на границе с Литвой. Они будут останавливать и проверять все транспортные средства, которые могут перевозить украинское зерно.
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