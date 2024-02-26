Протесты фермеров имеют негативные последствия и для польских компаний — мнение экспертов Сегодня 17:37 — Аграрный рынок

«Протесты на польско-украинской границе продолжаются и даже усилились. Это несмотря на наличие достоверных данных о том, что в последние месяцы поступление продуктов питания и сельскохозяйственной продукции из Украины было достаточно ограниченным. С момента введения эмбарго на определенные продукты весной прошлого года импорт этих товаров остается на уровне, аналогичном довоенному», — пишут экономисты банка Citi Handlowy.

Об этом сообщает businessinsider.com.pl.

Они отметили, что в контексте протестов много говорят о влиянии забастовок на украинскую экономику, но удивительно мало о том, что торгующие с Востоком польские компании также ощущают их последствия.

Более медленный поток товаров и более длительное время ожидания на пунктах пропуска приносят ощутимые затраты. Это также проявляется в ослаблении экспорта из Польши в Украину.

«Точных оценок пока дать невозможно, потому что у нас есть данные по экспорту и импорту только за ноябрь и декабрь, то есть за первые два месяца протестов. Однако даже эти частичные данные красноречиво свидетельствуют об изменениях, которые происходят. Если мы посмотрим на экспорт из Польши (за исключением топлива, оружия и боеприпасов), его стоимость за последние два месяца года была примерно на 10 процентов ниже, чем может предполагать текущая тенденция», подсчитали экономисты Citi Handlowy.

Но, на их взгляд, потери, вероятно, будут выше.

«Блокада не только растянулась на первые месяцы этого года, но и усилилась, что также свидетельствует о более глубоком падении экспорта в Украину. Хотя в масштабах всей экономики этот эффект пока может быть незначительным, для компаний, специализирующихся на торговле с Украиной, вышеупомянутые потери могут быть большим бременем», — отметили эксперты Citi Handlowy.

Они добавили, что важнее то, что нарушение границы также будет иметь долгосрочные последствия.

«В последние месяцы Украина успешно наращивает экспорт морским транспортом, а протесты на польской границе повлекли за собой рост инвестиций в развитие речных перевозок через Румынию. Таким образом, эффектом блокад будет соответствующее сокращение экспорта через Польшу, что отразится на других секторах экономики», — пишут эксперты.

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