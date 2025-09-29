Стоимость аренды земли на торгах Prozorro возрастает в 7 раз Сегодня 23:37 — Аграрный рынок

Стоимость аренды земли на торгах Prozorro возрастает в 7 раз

28,2 млн грн (+5,6 млн грн НДС). С 22 по 26 сентября в системе Prozorro.Продажи прошло 26 онлайн-аукционов субаренды государственных с/х земель. За неделю по итогам торгов удалось привлечь

Об этом говорится на странице «Земельного банка».

Земли были представлены в Харьковской, Ивано-Франковской, Николаевской, Кировоградской, Закарпатской, Хмельницкой и Киевской областях. Общая площадь представленных земель — 1058 гектаров.

Ключевые результаты за неделю:

Суммарный результат аукционов — 28,2 млн грн + 5,6 млн грн НДС.

Потенциальный экономический эффект от торгов — 33,8 млн грн с НДС.

Количество предложений от участников — 136.

Средняя стоимость субаренды за 1 гектар — 26 645 грн.

Повышение стоимости всех земельных участков произошло в 7,1 раза.

Самый дорогой участок этой недели — в Хмельницкой области площадью 170,6 га. Его стартовая стоимость в результате торгов повысилась почти в 9 раз и составила 6,3 млн грн. Стоимость гектара этого участка — 36 871 грн.

Напомним, как выяснил Finance.ua самая дорогая земля для физических лиц находится в:

Ивано-Франковской области (в среднем 93−126 тыс. грн/га);

Львовской (72−118 тыс. грн/га);

Киевской (60−90 тыс. грн/га);

Тернопольской (57−87 тыс. грн/га).

В то же время регионы низкой стоимости — понятно, что своеобразный «дисконт за риск». К этой категории относятся прифронтовые, пограничные и частично оккупированные области востока и юга Украины.

