Стоимость аренды земли на торгах Prozorro возрастает в 7 раз

Аграрный рынок
8
С 22 по 26 сентября в системе Prozorro.Продажи прошло 26 онлайн-аукционов субаренды государственных с/х земель. За неделю по итогам торгов удалось привлечь 28,2 млн грн (+5,6 млн грн НДС).
Об этом говорится на странице «Земельного банка».
Земли были представлены в Харьковской, Ивано-Франковской, Николаевской, Кировоградской, Закарпатской, Хмельницкой и Киевской областях. Общая площадь представленных земель — 1058 гектаров.
Ключевые результаты за неделю:
  • Суммарный результат аукционов — 28,2 млн грн + 5,6 млн грн НДС.
  • Потенциальный экономический эффект от торгов — 33,8 млн грн с НДС.
  • Количество предложений от участников — 136.
  • Средняя стоимость субаренды за 1 гектар — 26 645 грн.
  • Повышение стоимости всех земельных участков произошло в 7,1 раза.
Самый дорогой участок этой недели — в Хмельницкой области площадью 170,6 га. Его стартовая стоимость в результате торгов повысилась почти в 9 раз и составила 6,3 млн грн. Стоимость гектара этого участка — 36 871 грн.
Напомним, как выяснил Finance.ua, самая дорогая земля для физических лиц находится в:
  • Ивано-Франковской области (в среднем 93−126 тыс. грн/га);
  • Львовской (72−118 тыс. грн/га);
  • Киевской (60−90 тыс. грн/га);
  • Тернопольской (57−87 тыс. грн/га).
В то же время регионы низкой стоимости — понятно, что своеобразный «дисконт за риск». К этой категории относятся прифронтовые, пограничные и частично оккупированные области востока и юга Украины.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
