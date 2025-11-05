В Украине новый закон изменит правила упаковки пищевых продуктов
Закон Украины «О материалах и предметах, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами» (№ 2718-IX) вступает в силу 19 ноября 2025 года.
Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Этот закон вводит современные европейские стандарты безопасности для всех материалов, контактирующих с пищевыми продуктами — от упаковки, посуды, тары и крышек до оборудования, используемого в производстве продуктов питания.
Документ устанавливает четкие требования к безопасности пищевой упаковки и материалов, которые не должны выделять в продукты вредных веществ или посторонних запахов.
Закон обязывает производителей и импортеров:
- внедрить надлежащую производственную практику (GMP);
- декларировать соответствие материалов требованиям;
- контролировать миграцию химических веществ из упаковки в продукты;
- проводить научную оценку рисков;
- обеспечивать правильную маркировку упаковки.
Материалы, изготовленные до 19 ноября 2025 г., могут находиться в обращении до истечения срока годности.
Цель закона — защитить здоровье потребителей, гармонизировать украинские стандарты с нормами ЕС и гарантировать, что каждая упаковка, в которой хранятся продукты, безопасна для человека.
