Польша не отменит односторонний запрет на импорт из Украины чувствительных агротоваров

Польша не отменит бессрочный запрет на импорт из Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с учетом вступления в силу обновленного торгового соглашения между Европейским Союзом и Украиной.

Об этом сообщило польское Министерство сельского хозяйства и развития села.

«Новое соглашение не содержит всех предложенных Польшей положений, которые должны минимизировать потенциальное негативное влияние украинского импорта на польское сельское хозяйство», — отмечается на официальном сайте министерства.

Минсельхоз Польши напомнил, что добился установления благоприятных защитных правил для европейского рынка при обновлении торгового соглашения. В их числе, в частности, сохранение системы входных цен на импорт фруктов и овощей из Украины; ограниченный тарифными квотами беспошлинный импорт чувствительных товаров, таких как сахар, птица и яйца. Для сахара, птицы и яиц будет применен принцип взаимности в торговле: квоты, предоставляемые ЕС на экспорт на украинский рынок, увеличатся до уровня не ниже квот, предоставляемых Украине.

Кроме того, будет введена двусторонняя защитная оговорка, позволяющая временно отзывать тарифные льготы, предоставленные в рамках соглашения. Согласно требованиям Польши, эта оговорка может быть активирована и в случае нарушения функционирования рынка на уровне отдельного государства-члена.

