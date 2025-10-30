0 800 307 555
ру
Польша не отменит односторонний запрет на импорт из Украины чувствительных агротоваров

Аграрный рынок
31
Польша не отменит бессрочный запрет на импорт из Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с учетом вступления в силу обновленного торгового соглашения между Европейским Союзом и Украиной.
Об этом сообщило польское Министерство сельского хозяйства и развития села.
«Новое соглашение не содержит всех предложенных Польшей положений, которые должны минимизировать потенциальное негативное влияние украинского импорта на польское сельское хозяйство», — отмечается на официальном сайте министерства.
Минсельхоз Польши напомнил, что добился установления благоприятных защитных правил для европейского рынка при обновлении торгового соглашения. В их числе, в частности, сохранение системы входных цен на импорт фруктов и овощей из Украины; ограниченный тарифными квотами беспошлинный импорт чувствительных товаров, таких как сахар, птица и яйца. Для сахара, птицы и яиц будет применен принцип взаимности в торговле: квоты, предоставляемые ЕС на экспорт на украинский рынок, увеличатся до уровня не ниже квот, предоставляемых Украине.
Кроме того, будет введена двусторонняя защитная оговорка, позволяющая временно отзывать тарифные льготы, предоставленные в рамках соглашения. Согласно требованиям Польши, эта оговорка может быть активирована и в случае нарушения функционирования рынка на уровне отдельного государства-члена.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
