0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Еврокомиссия требует от Венгрии, Словакии и Польши отменить ограничения на украинский экспорт

Мир
21
После вступления в силу с 29 октября нового торгового соглашения с Украиной Европейская комиссия планирует провести встречи с представителями Венгрии, Словакии и Польши, чтобы убедить их отменить установленные односторонние ограничения на экспорт из Украины некоторых видов аграрной продукции.
Об этом заявил во время общения с прессой 31 октября в Брюсселе заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Олоф Гилл.

ЕС считает, что новое соглашение обеспечивает баланс

ЕС хочет, чтобы Венгрия, Словакия и Польша отменили ограничения на экспорт из Украины из-за того, что новое соглашение обеспечит сбалансированные условия торговли.
«Чтобы было вполне понятно: на этой неделе вступило в силу обновленное Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между ЕС и Украиной (УВЗСТ). Мы убеждены, что обновленная УВЗСТ обеспечивает надлежащий баланс между, с одной стороны, предоставлением Украине жизненно важной экономической поддержки из-за благоприятные торговые условия, а с другой — надежной и надлежащей защитой секторов ЕС, в том числе отдельных агропродовольственных секторов», — заявил он.
Читайте также
Он добавил, что в ЕС считают, что в новом соглашении этот торговый баланс достигнут должным образом.
«Мы не видим никаких оснований для продления запретов на экспорт. Теперь начнем диалог с указанными государствами-членами, с целью добиться отмены этих запретов», — подчеркнул спикер Еврокомиссии.
«Это — наш единственный приоритет на данном этапе», — добавил он.

Возможные дальнейшие шаги

Отвечая на вопрос, рассматривает ли Еврокомиссия вопрос принуждения к отмене ограничений в судебном порядке, Олоф Гилл отметил, что «мы будем рассматривать другие возможные варианты действий только в том случае, если эти переговоры не приведут к желаемому результату».

Позиция Украины

В Офисе президента Украины ожидают скорую и адекватную реакцию Еврокомиссии в случае продления отдельными странами односторонних ограничений на экспорт украинской агропродукции.
Украинская сторона настаивает, что принципы Единого рынка ЕС и положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС нарушать нельзя ни при каких обстоятельствах, и Украина оставляет за собой выбор юридических механизмов, как на это реагировать.
По материалам:
Європейська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems