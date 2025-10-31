Еврокомиссия требует от Венгрии, Словакии и Польши отменить ограничения на украинский экспорт Сегодня 20:29 — Мир

После вступления в силу с 29 октября нового торгового соглашения с Украиной Европейская комиссия планирует провести встречи с представителями Венгрии, Словакии и Польши, чтобы убедить их отменить установленные односторонние ограничения на экспорт из Украины некоторых видов аграрной продукции.

Об этом заявил во время общения с прессой 31 октября в Брюсселе заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Олоф Гилл.

ЕС считает, что новое соглашение обеспечивает баланс

ЕС хочет, чтобы Венгрия, Словакия и Польша отменили ограничения на экспорт из Украины из-за того, что новое соглашение обеспечит сбалансированные условия торговли.

«Чтобы было вполне понятно: на этой неделе вступило в силу обновленное Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между ЕС и Украиной (УВЗСТ). Мы убеждены, что обновленная УВЗСТ обеспечивает надлежащий баланс между, с одной стороны, предоставлением Украине жизненно важной экономической поддержки из-за благоприятные торговые условия, а с другой — надежной и надлежащей защитой секторов ЕС, в том числе отдельных агропродовольственных секторов», — заявил он.

Он добавил, что в ЕС считают, что в новом соглашении этот торговый баланс достигнут должным образом.

«Мы не видим никаких оснований для продления запретов на экспорт. Теперь начнем диалог с указанными государствами-членами, с целью добиться отмены этих запретов», — подчеркнул спикер Еврокомиссии.

«Это — наш единственный приоритет на данном этапе», — добавил он.

Возможные дальнейшие шаги

Отвечая на вопрос, рассматривает ли Еврокомиссия вопрос принуждения к отмене ограничений в судебном порядке, Олоф Гилл отметил, что «мы будем рассматривать другие возможные варианты действий только в том случае, если эти переговоры не приведут к желаемому результату».

Позиция Украины

В Офисе президента Украины ожидают скорую и адекватную реакцию Еврокомиссии в случае продления отдельными странами односторонних ограничений на экспорт украинской агропродукции.

Украинская сторона настаивает, что принципы Единого рынка ЕС и положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС нарушать нельзя ни при каких обстоятельствах, и Украина оставляет за собой выбор юридических механизмов, как на это реагировать.

