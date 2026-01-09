0 800 307 555
США начали захват очередного подсанкционного танкера

Мир
1
Военно-морские силы США приступили к захвату еще одного танкера в Карибском регионе. Это должно стать пятым перехватом судна в рамках контроля над экспортом венесуэльской нефти.
Об этом пишет Reuters.
«Военно-морские силы США „находятся в процессе захвата“ танкера Olina в Карибском регионе возле Тринидада и Тобаго», — сообщает агентство со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Танкер Olina, шедший под флагом Восточного Тимора, ранее выходил из территориальных вод Венесуэлы и вернулся в этот район.
В пятницу началась операция по задержанию этого танкера, рассказал агентству осведомленный источник в судоходной отрасли.
«США наложили санкции на танкер в январе прошлого года, когда он назывался Minerva M. Как утверждает Вашингтон, он был частью так называемого теневого флота судов, которые ходят с минимальным регулированием или без страховки», — сообщает Reuters.
«Это уже пятый подобный перехват судна за последние недели в рамках усилий Вашингтона по контролю за экспортом венесуэльской нефти», — говорится в сообщении.
Напомним, командование США в Европе заявило о конфискации судна Bella 1 за нарушение санкций США. Нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой, был захвачен после более чем двухнедельного преследования через Атлантический океан.
российское министерство транспорта заявило, что танкер, захваченный в Атлантическом океане США, имеет временное разрешение на плавание под флагом рф.
Также береговая охрана США в Карибском море захватила еще один танкер, который находится под санкциями США и связывается с так называемым «теневым флотом» россии.
По материалам:
Економічна Правда
НефтьЭкспорт нефти
