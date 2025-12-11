Зеленский анонсировал новые санкции против танкеров рф
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал пакет санкций против танкеров рф, который Украина представит в декабре.
Об этом он заявил во время вечернего видеообращения.
По его словам, ЕС готовит больше санкций против российских танкеров, против всей инфраструктуры транспортировки российской нефти.
«Украина в декабре представит и свой пакет санкций против работающего на войну танкерного флота, и мы будем распространять это давление в общих форматах с партнерами. Будут новые шаги и против российских пропагандистов», — заявил Зеленский.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Украина применила санкции к 56 морским судам, которые незаконно заходили во временно оккупированные россией украинские порты и вывозили краденую украинскую продукцию.
Среди них суда, на которые загружали тысячи тонн украденной пшеницы, семена подсолнечника и другой продовольственной продукции в закрытых портах временно оккупированных россией Севастополя и Феодосии и вывозили за границу.
Также Украина ввела новые санкции против чиновников рф и российских издательств.
Поделиться новостью
Также по теме
Зеленский анонсировал новые санкции против танкеров рф
Bloomberg: Украина передала США обновленную версию «плана мира»
Зеленский подписал госбюджет на 2026 год
ЕБРР профинансирует новые объекты доступного жилья в Киевской области
Евростат успокоил Францию и Италию по поводу мегакредита для Украины
В США одобрили оборонный бюджет: сколько получит Украина (сроки)