Україна запровадила нові санкції проти високопосадовців рф та російських видавництв Сьогодні 10:33

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

«росія намагається затягнути війну, розширює свої спроби виправдати агресію та „нормалізувати“ окупацію українських територій. Також нещодавно з’явилось і демонстративне політичне рішення росії про застосування „санкцій“ проти українських посадовців, зокрема проти прем’єр-міністра України. Така поведінка росії заслуговує на значно більший тиск світу та розширення меж цього тиску», — зазначив президент.

Санкції проти осіб, причетних до злочинів в Україні

Перший указ стосується восьми фізичних осіб, які брали участь у злочинах проти України та її громадян, привласнювали українське майно, зокрема аграрну продукцію, об’єкти культурної спадщини, а також здійснювали інформаційні операції проти держави.

Під санкції потрапили й ті, хто впроваджував російські освітні стандарти з антиукраїнськими наративами на окупованих територіях.

До санкційного списку внесено російських урядовців, агента ФСБ, представника інформаційного управління Генштабу рф, фінансиста Кирила Дмитрієва, який займається поширенням пропаганди та залученням російських інвестицій у закордонні економіки, а також осіб, які публічно виправдовують збройну агресію проти України.

Президент наголосив, що Україна передасть свої пропозиції щодо нових санкцій міжнародним партнерам.

Обмеження для російських видавництв

Другим указом запроваджено санкції проти п’яти російських видавництв. Вони поширюють пропаганду, виправдовують агресію росії та сприяють формуванню антиукраїнських настроїв на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

«Працюватимемо над тим, щоб ці видавництва не могли брати участь у міжнародних книжкових виставках, а їхня продукція була вилучена з онлайн-платформ продажу по всьому світу», — наголосив радник — уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Зеленський підписав нові санкції проти росії, приєднавшись до 19-го пакета санкцій ЄС. Окрім цього, глава держави запровадив нові обмеження проти російських компаній в Арктиці.

За його словами, санкції діють проти експорту російських ресурсів та схем постачання в росію електронних компонентів. Він зазначив, що загальний вплив на обмеження російських заробітків від 19-го пакету оцінюється щонайменше в десятки мільярдів євро щорічно.

