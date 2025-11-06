0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Синхронізувалися з ЄС: підписано нові санкції проти рф

31
Синхронізувалися з ЄС: підписано нові санкції проти рф
Синхронізувалися з ЄС: підписано нові санкції проти рф
Президент України Володимир Зеленський підписав нові санкції проти росії, приєднавшись до 19-го пакета санкцій ЄС. Окрім цього, глава держави запровадив нові обмеження проти російських компаній в Арктиці.
Про це повідомив Президент у соцмережах.
Пряма мова: «Підписав кілька нових санкційних рішень. Продовжуємо синхронізацію санкцій партнерів в українській юрисдикції, і відсьогодні набуває чинності в Україні 19-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії за цю війну».
За його словами, санкції діють проти експорту російських ресурсів та схем постачання в Росію електронних компонентів. Він зазначив, що загальний вплив на обмеження російських заробітків від 19-го пакету оцінюється щонайменше в десятки мільярдів євро щорічно.
«Застосовуємо й наші нові санкції проти російських субʼєктів, які працюють на видобуток ресурсів в Арктиці й завдяки цьому — на фінансування російської здатності воювати».
сказав він.

Зеленський зазначив, що такий санкційний крок буде продовжений партнерами через врахування українських пропозицій у їхніх санкційних пакетах.
Окрім цього, Зеленський доручив готувати нові рішення РНБО України за відповідними поданнями щодо субʼєктів у сфері російської пропаганди та воєнного виробництва, а також проти колаборантів.
Також Україна відповість й на російські санкції проти Премʼєр-міністра України й інших урядовців.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems