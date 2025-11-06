Синхронізувалися з ЄС: підписано нові санкції проти рф Сьогодні 15:15

Президент України Володимир Зеленський підписав нові санкції проти росії, приєднавшись до 19-го пакета санкцій ЄС. Окрім цього, глава держави запровадив нові обмеження проти російських компаній в Арктиці.

Про це повідомив Президент у соцмережах

Пряма мова: «Підписав кілька нових санкційних рішень. Продовжуємо синхронізацію санкцій партнерів в українській юрисдикції, і відсьогодні набуває чинності в Україні 19-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії за цю війну».

За його словами, санкції діють проти експорту російських ресурсів та схем постачання в Росію електронних компонентів. Він зазначив, що загальний вплив на обмеження російських заробітків від 19-го пакету оцінюється щонайменше в десятки мільярдів євро щорічно.

«Застосовуємо й наші нові санкції проти російських субʼєктів, які працюють на видобуток ресурсів в Арктиці й завдяки цьому — на фінансування російської здатності воювати». сказав він.

Зеленський зазначив, що такий санкційний крок буде продовжений партнерами через врахування українських пропозицій у їхніх санкційних пакетах.

Окрім цього, Зеленський доручив готувати нові рішення РНБО України за відповідними поданнями щодо субʼєктів у сфері російської пропаганди та воєнного виробництва, а також проти колаборантів.

Також Україна відповість й на російські санкції проти Премʼєр-міністра України й інших урядовців.

Економічна Правда За матеріалами:

