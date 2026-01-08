Apple планує оснастити iPhone новою 200-мегапіксельною камерою 08.01.2026, 00:44 — Технології&Авто

Apple планує оснастити iPhone новою 200-мегапіксельною камерою

Apple вже давно розглядає перехід на 200-мегапіксельну камеру для своїх iPhone, але, як свідчать нові оцінки аналітиків Morgan Stanley, цей крок відбудеться не так швидко, як очікували фанати бренду. За їхніми прогнозами, перший iPhone з таким сенсором з’явиться лише у 2028 році — у лінійці, яку умовно називають iPhone 21.

Однією з ключових причин затримки є стратегія Apple щодо постачальників. Компанія прагне не залежати від одного виробника компонентів, тому паралельно працює над розширенням кола партнерів. Очікується, що основним постачальником 200 Мп сенсорів стане Samsung, але Apple також веде переговори з іншими компаніями, аби знизити ризики перебоїв і контролювати собівартість.

Додатковий фактор — поступове перенесення частини виробництва компонентів до США. За даними галузевих джерел, Samsung може виготовляти CMOS-сенсори для iPhone на своєму заводі в Остіні, штат Техас. Це добре вписується у довгострокову політику Apple щодо локалізації виробництва та зменшення залежності від азійських ланцюгів постачання.

Цікаво, що в цій історії фігурує й Sony, багаторічний партнер Apple у сфері камер. Аналітики не виключають, що перехід на сенсори Samsung пов’язаний із тим, що Sony поки не змогла запропонувати аналогічну 200-мегапіксельну технологію, яка б відповідала вимогам Apple. Подібна ситуація спостерігається і з LiDAR-сенсорами: тут компанія також шукає альтернативних постачальників і, за чутками, веде перемовини зі STMicro.

Водночас у сегменті Face ID радикальних змін у ланцюгах постачання не очікується — ключові компоненти й надалі постачатиме компанія LITE. Проте технологічні зміни все ж плануються: Morgan Stanley прогнозує появу підекранного Face ID у 2027 році, символічно — до 20-річчя першого iPhone.

Усі ці кроки мають допомогти Apple утримувати стабільні ціни на смартфони, навіть попри зростання вартості компонентів. Як і раніше, компанія, ймовірно, намагатиметься компенсувати витрати за рахунок оптимізації та змін у конфігураціях, а не прямого підвищення цін — так само, як це вже було з лінійкою iPhone 17.

Отже, 200-мегапіксельна камера в iPhone — це не питання «чи», а питання «коли». І, схоже, Apple готує цей крок як частину великої стратегії, а не просто гонитву за цифрами.

