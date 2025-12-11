Украинские АЭС вынуждены снизить мощность реакторов из-за атаки рф — МАГАТЭ Сегодня 12:37 — Энергетика

Украинские АЭС вынуждены снизить мощность реакторов из-за атаки рф — МАГАТЭ

Масштабные воздушные атаки рф в прошлую субботу повлекли за собой серьезные перебои в энергосистеме Украины и внешнем электроснабжении трех АЭС, что привело к снижению мощности отдельных реакторов и временным остановкам энергоблоков.

Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси, передает Укринформ.

«Эти перебои привели к колебаниям выработки электроэнергии, временным отключениям и вынужденным остановкам отдельных энергоблоков. В нескольких случаях блоки были отключены от сети или работали на пониженной мощности, чтобы поддержать баланс сети и предотвратить повреждение оборудования после внезапных срабатываний защиты», — заявил Гросси.

Он сказал, что утром 6 декабря оккупированная Запорожская ЗАЭС понесла еще раз потеряла все источники внешнего электропитания — уже в 11-й раз за время войны — что длилось около получаса, когда обе ее внешние линии электроснабжения были отключены с разницей в 20 минут.

Как отметили в МАГАТЭ, «несмотря на это, системы ядерной безопасности действующих АЭС продолжают работать как положено, а аварийные источники электропитания остаются полностью доступными. Команды МАГАТЭ, размещенные на украинских ядерных объектах, продолжают внимательно следить за ситуацией и поддерживать связь с операторами», — говорится в сообщении.

В рамках усилий МАГАТЭ, направленных на предотвращение ядерной аварии, команда агентства в этом месяце посещает более 10 электрических подстанций в Украине.

