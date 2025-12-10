Почему в Киеве исчезает свет? — эксперт объяснил причину аварийных отключений Сегодня 20:43 — Энергетика

Проблемы с энергоснабжением в столице Украины в конце первой декады декабря возникли из-за разрушения систем передачи электроэнергии.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал директор центра «Психея» Геннадий Рябцев.

«Это произошло из-за ограниченных возможностей передачи энергии в столичный регион», — отметил он.

Ограничения произошли из-за повреждения двух объектов на высоковольтных линиях, уточнил эксперт.

Напомним, вчера в Киеве и регионах начали вводить аварийные отключения света. Впоследствии в СМИ распространилась информация, что якобы 70% столицы без энергоснабжения.

Однако в Минэнерго уточнили, что причиной остаются масштабные последствия, нанесенные украинской энергетической инфраструктуре российскими ракетно-дроновыми атаками.

«Несмотря на то, что в Киеве ситуация остается одной из самых сложных — сейчас без электроснабжения одновременно остаются до 50% потребителей столицы. Действуют графики почасовых отключений», — сказано в сообщении.

Напомним, в ночь на 6 декабря рф совершила масштабную комбинированную атаку на украинскую энергосистему, после которой отключения света усилились. Под ударом находились объекты в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Кроме того, россияне целенаправленно атаковали теплоэлектростанции ДТЭК, что привело к серьезным повреждениям оборудования. Из-за интенсивных ударов атомные электростанции были вынуждены временно снизить производство электроэнергии.

