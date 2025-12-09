0 800 307 555
ру
Казахстан решил качать нефть через Китай после атаки Украины на порт рф

Энергетика
25
Казахстан планирует впервые поставить 50 000 тонн нефти из одного из крупнейших месторождений Кашаган непосредственно в Китай, после того, как украинский дрон повредил терминал Черноморского порта Каспийского нефтепроводного консорциума (CPC).
Об этом сообщает агентство Reuters.
CPC, обеспечивающий 1% мировых поставок нефти и включающий акционеров из россии, Казахстана и США, вынужден снизить экспорт из-за повреждения важной части своей инфраструктуры, разрушенной в результате атаки.
В настоящее время CPC использует только одну из трех загрузочных установок, поскольку одна была серьезно повреждена, а вторая находится на плановом ремонте.
Нефть будет экспортирована из месторождения Кашагана в Китай через трубопровод Атасу-Алашанкоу. Добыча нефти в Кашагане осуществляется консорциумом NCOC, в состав которого входят китайская CNPC и японская Inpex.
Ожидается, что CNPC доставит около 30 000 тонн нефти в Китай через этот маршрут, а Inpex поставит около 20 000 тонн, сообщили источники.
Трубопровод Атасу-Алашанкоу проходит через Казахстан в Синьцзян в Китае, но обычно транспортирует нефть из других месторождений Казахстана.
Обычно большинство нефти из Кашагана экспортируется через CPC в терминал в черноморском порту Новороссийск для дальнейшей транспортировки.
«Инцидент на морском терминале CPC не привел к полной остановке экспорта… Министерство вместе с производителями работает над перераспределением объемов и интенсификацией использования альтернативных маршрутов», — говорится в письменном ответе.
Месторождение Кашаган, расположенное в северной части Каспийского моря, является одним из крупнейших нефтяных и газовых месторождений, обнаруженных за последние 40 лет.
По материалам:
Економічна Правда
