Казахстан решил качать нефть через Китай после атаки Украины на порт рф Сегодня 23:10 — Энергетика

Казахстан планирует впервые поставить 50 000 тонн нефти из одного из крупнейших месторождений Кашаган непосредственно в Китай, после того, как украинский дрон повредил терминал Черноморского порта Каспийского нефтепроводного консорциума (CPC).

Об этом сообщает агентство Reuters.

CPC, обеспечивающий 1% мировых поставок нефти и включающий акционеров из россии, Казахстана и США, вынужден снизить экспорт из-за повреждения важной части своей инфраструктуры, разрушенной в результате атаки.

В настоящее время CPC использует только одну из трех загрузочных установок, поскольку одна была серьезно повреждена, а вторая находится на плановом ремонте.

Нефть будет экспортирована из месторождения Кашагана в Китай через трубопровод Атасу-Алашанкоу. Добыча нефти в Кашагане осуществляется консорциумом NCOC, в состав которого входят китайская CNPC и японская Inpex.

Ожидается, что CNPC доставит около 30 000 тонн нефти в Китай через этот маршрут, а Inpex поставит около 20 000 тонн, сообщили источники.

Читайте также ЕС не будет покупать газ из россии даже после наступления мира — еврокомиссар

Трубопровод Атасу-Алашанкоу проходит через Казахстан в Синьцзян в Китае, но обычно транспортирует нефть из других месторождений Казахстана.

Обычно большинство нефти из Кашагана экспортируется через CPC в терминал в черноморском порту Новороссийск для дальнейшей транспортировки.

«Инцидент на морском терминале CPC не привел к полной остановке экспорта… Министерство вместе с производителями работает над перераспределением объемов и интенсификацией использования альтернативных маршрутов», — говорится в письменном ответе.

Месторождение Кашаган, расположенное в северной части Каспийского моря, является одним из крупнейших нефтяных и газовых месторождений, обнаруженных за последние 40 лет.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.