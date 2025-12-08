Электроэнергия в Украине дороже, чем в Польше и Венгрии (инфографика) Сегодня 16:04 — Энергетика

Электроэнергия в Украине дороже, чем в Польше и Венгрии (инфографика)

Украинские цены на электроэнергию на рынке «на сутки вперед» (РСВ) не уступают европейским и выше, чем средние по Европе.

Об этом сообщают аналитики GMK Center.

На фоне войны и атак рф на энергосистему бизнес в Украине оказался в гораздо худших условиях, чем промышленники в странах ЕС. Аналитики подчеркивают: отечественная промышленность вынуждена конкурировать в неравных условиях.

Цены на электроэнергию в Украине и ЕС

По данным «Оператора рынка», в ноябре средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии на РСВ в Украине составила 6830,49 грн/МВт·ч, или €140/МВт·ч по среднему курсу евро за период.

Это почти на треть больше, чем в Польше, и в 1,2 раза дороже, чем в Венгрии.

Для сравнения, в прошлом году этот показатель в Украине составил €109,5/МВт·ч, тогда как средний уровень по Европе — €82,02/МВт·ч.

Что касается других стран, то там средние цены на сутки вперед (за 11 месяцев 2025 года) были такими:

Италия — €121,7/МВт·ч;

Германия — €88,6/МВт·ч;

Испания — €65,3/МВт·ч;

Франция — €61,3/МВт·ч;

Швеция — €40,3/МВтч.

В ЕС готовят фиксированные цены для промышленности

Параллельно в Европе обсуждают введение фиксированной промышленной цены на электроэнергию в Германии на уровне €50/МВт·ч сроком на 3 года. Запустить ее планируется с 2026 года, переговоры с Еврокомиссией находятся на финальной стадии.

В то же время, Италия и Чехия уже заявляют, что такая модель может исказить конкуренцию между странами ЕС.

Обстрелы рф и круглосуточные ограничения для бизнеса в Украине

Украинская промышленность работает в более сложных условиях. Из-за обстрелов энергетической инфраструктуры для промышленных потребителей введены графики ограничения мощности, которые с 8 ноября стали круглосуточными.

Ситуация резко ухудшилась в октябре-ноябре 2025 года из-за масштабных и систематических ударов россиян. Мощностей системы передачи стало недостаточно для полноценной поставки электроэнергии с запада на восток страны. Поэтому в ноябре Украина даже не использовала все доступное техническое сечение для импорта.

Повышение тарифов Укрэнерго вызвало сопротивление бизнесу

Отраслевые ассоциации также выступили против планов повысить тарифы на 2026 год. Регулятор предлагает увеличить:

тариф на передачу — с 686,23 до 785,39 грн/МВт·ч (+14%),

тариф на диспетчерское управление — с 98,97 до 110,03 грн/МВт·ч (+11%).

Аналитики GMK отмечают, что для промышленных предприятий такой рост неприемлем.

«Указанное повышение неприемлемо для промпредприятий, в условиях войны и энергетического кризиса дополнительная финансовая нагрузка создает серьезные риски сокращения производства», — говорится в сообщении.

