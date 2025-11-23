0 800 307 555
ру
За войну Украина потеряла треть потребления электроэнергии, — «Укрэнерго»

Энергетика
Украина с начала полномасштабного вторжения рф потеряла около трети потребления и значительно большую часть генерации электроэнергии.
Об этом заявил глава правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко в интервью РБК-Украина.
«По потреблению с начала войны мы потеряли около 30%. А вот генерации значительно больше. И сейчас мы замещаем потери импортом, распределенной генерацией», — заявил Зайченко.
Глава правления НЭК «Укрэнерго» также подчеркнул, что, к сожалению, этого объема недостаточно в условиях, когда энергосистема Украины продолжает терять энергоблоки после обстрелов почти каждые 10 дней.
По его словам, энергетики постоянно работают над ремонтом и восстановлением поврежденных объектов, поэтому улучшение ситуации в ближайшее время вполне возможно.

Удары по украинской энергетике

Перед стартом отопительного сезона россия резко активизировала удары по энергетической инфраструктуре Украины. Под атаками оказались теплоэлектростанции, объекты газодобычи и подстанции, обеспечивающие передачу мощностей от атомных электростанций. После массированного удара 8 ноября ситуация с отключениями тока в стране еще больше обострилась.
По информации «Центрэнерго», этот обстрел стал самым мощным с начала полномасштабной войны. В результате атаки две ТЭС компании — Змиевская и Трипольская — полностью остановили производство электроэнергии.
После ударов Украина инициировала созыв Совета МАГАТЭ. Удары по энергообъектам продолжились и 10 ноября, а уже на следующий день россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру в трех областях — Харьковской, Одесской и Донецкой.
По материалам:
РБК-Україна
