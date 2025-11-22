Продает ли Украина «свет» за границу в условиях массовых отключений — ответ Минэнерго
Министерство энергетики ответило на самый распространенный вопрос за последние дни, действительно ли Украина сейчас экспортирует электроэнергию в европейские страны в условиях массовых отключений.
«Если коротко: нет, это неправда. Выработанная украинскими АЭС, ГЭС, ТЭС и ТЭЦ электроэнергия используется исключительно для обеспечения потребностей внутреннего потребления», — заявили в министерстве.
Почему экспорт невозможен
Массированные ракетные и дроновые атаки рф повредили все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Поэтому их способность производить электроэнергию существенно снизилась.
В то же время потребности потребителей остались на прежнем уровне. Поэтому все доступные генерирующие мощности ориентированы на обеспечение внутреннего потребления. В такой ситуации продажа электроэнергии за границу не происходит.
Где проверить данные об отсутствии экспорта
Актуальную информацию о том, что Украина не продает электроэнергию соседним государствам, можно увидеть по отдельным направлениям. Данные доступны для Польши, Венгрии иРумынии.
На странице НЭК «Укрэнерго» также отмечено, что коммерческий экспорт украинской электроэнергии сейчас не производится.
Почему перетоки между странами все равно существуют
Украинская энергосистема работает в составе европейской сети. Когда энергосистемы разных стран соединены между собой, между ними возникают технические перетоки. Они возникают из-за физических процессов в объединенной сети.
Технические перетоки не являются коммерческим экспортом. Это природное явление, которое происходит между Украиной, Молдовой, Румынией, Венгрией, Словакией и Польшей. Обычно такие перетоки небольшие. Баланс в течение суток обычно близок к нулю. Если определенный объем идет из Украины за границу, тот же объем возвращается обратно.
Напомним, ранее генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко заявлял, что в последнее время украинцы сталкиваются с еще более жесткими графиками отключений, ведь передавать электроэнергию от работающих атомных станций становится все труднее. По его словам, россияне бьют не только по станциям, но и по сетям, передающим энергию, в результате чего возникают проблемы с транспортировкой энергии от работающих атомных станций.
