Продает ли Украина «свет» за границу в условиях массовых отключений — ответ Минэнерго

Министерство энергетики ответило на самый распространенный вопрос за последние дни, действительно ли Украина сейчас экспортирует электроэнергию в европейские страны в условиях массовых отключений.

«Если коротко: нет, это неправда. Выработанная украинскими АЭС, ГЭС, ТЭС и ТЭЦ электроэнергия используется исключительно для обеспечения потребностей внутреннего потребления», — заявили в министерстве.

Почему экспорт невозможен

Массированные ракетные и дроновые атаки рф повредили все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Поэтому их способность производить электроэнергию существенно снизилась.

В то же время потребности потребителей остались на прежнем уровне. Поэтому все доступные генерирующие мощности ориентированы на обеспечение внутреннего потребления. В такой ситуации продажа электроэнергии за границу не происходит.

Где проверить данные об отсутствии экспорта

Венгрии иРумынии. Актуальную информацию о том, что Украина не продает электроэнергию соседним государствам, можно увидеть по отдельным направлениям. Данные доступны для Польши

На странице НЭК «Укрэнерго» также отмечено , что коммерческий экспорт украинской электроэнергии сейчас не производится.

Почему перетоки между странами все равно существуют

Украинская энергосистема работает в составе европейской сети. Когда энергосистемы разных стран соединены между собой, между ними возникают технические перетоки. Они возникают из-за физических процессов в объединенной сети.

Технические перетоки не являются коммерческим экспортом. Это природное явление, которое происходит между Украиной, Молдовой, Румынией, Венгрией, Словакией и Польшей. Обычно такие перетоки небольшие. Баланс в течение суток обычно близок к нулю. Если определенный объем идет из Украины за границу, тот же объем возвращается обратно.

Напомним, ранее генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко заявлял , что в последнее время украинцы сталкиваются с еще более жесткими графиками отключений, ведь передавать электроэнергию от работающих атомных станций становится все труднее. По его словам, россияне бьют не только по станциям, но и по сетям, передающим энергию, в результате чего возникают проблемы с транспортировкой энергии от работающих атомных станций.

