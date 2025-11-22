0 800 307 555
ЕС вкладывает значительные средства в масштабное расширение инфраструктуры зарядных станций

Энергетика
42
Европейская комиссия завершила очередной раунд грантовой программы и выделила 600 миллионов евро (около 700 миллионов долларов) на расширение инфраструктуры для электротранспорта и альтернативного топлива в странах ЕС. Средства пойдут на 70 проектов в дорожном, морском, авиационном и внутреннем водном транспорте внутри трансъевропейской транспортной сети.
Об этом сообщает InsideEVs.
Основная часть финансирования будет направлена ​​на установку новых скоростных зарядных станций постоянного тока. Планируется монтаж более 1000 зарядных киосков мощностью 150 кВт для легковых автомобилей, более 2000 устройств на 350 кВт и еще 586 зарядных станций на 1 мегаватт для тяжелых грузовиков.
Зарядные точки появятся на ключевых транспортных маршрутах в 24 странах ЕС. Самый большой грант получила французская компания Voltix, которая установит 288 МВт зарядных мощностей для тяжелых коммерческих транспортных средств в 45 локациях в нескольких странах.
Кроме развития зарядной сети для электромобилей, финансирование получат 16 аэропортов, планирующих электрифицировать наземные службы. Также ЕС поддерживает развитие водородного транспорта — будут построены 38 водородных заправочных станций для авто, грузовиков и автобусов.
В морских портах реализуют проекты по электрификации портовых операций, установке станций берегового электроснабжения (OPS) и строительству аммиачных бункеровочных установок.
Все отобранные проекты стали частью второго окончательного раунда конкурса 2024−2025 годов в рамках Фонда инфраструктуры альтернативного топлива (AFIF), завершившегося 11 июня 2025 года. Всего с 2021 года AFIF уже выделил более 2,5 млрд. долларов на развитие проектов альтернативного топлива в Европейском Союзе.
По материалам:
УНН
