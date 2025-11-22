ЕС вкладывает значительные средства в масштабное расширение инфраструктуры зарядных станций
Европейская комиссия завершила очередной раунд грантовой программы и выделила 600 миллионов евро (около 700 миллионов долларов) на расширение инфраструктуры для электротранспорта и альтернативного топлива в странах ЕС. Средства пойдут на 70 проектов в дорожном, морском, авиационном и внутреннем водном транспорте внутри трансъевропейской транспортной сети.
Об этом сообщает InsideEVs.
Основная часть финансирования будет направлена на установку новых скоростных зарядных станций постоянного тока. Планируется монтаж более 1000 зарядных киосков мощностью 150 кВт для легковых автомобилей, более 2000 устройств на 350 кВт и еще 586 зарядных станций на 1 мегаватт для тяжелых грузовиков.
Зарядные точки появятся на ключевых транспортных маршрутах в 24 странах ЕС. Самый большой грант получила французская компания Voltix, которая установит 288 МВт зарядных мощностей для тяжелых коммерческих транспортных средств в 45 локациях в нескольких странах.
Кроме развития зарядной сети для электромобилей, финансирование получат 16 аэропортов, планирующих электрифицировать наземные службы. Также ЕС поддерживает развитие водородного транспорта — будут построены 38 водородных заправочных станций для авто, грузовиков и автобусов.
В морских портах реализуют проекты по электрификации портовых операций, установке станций берегового электроснабжения (OPS) и строительству аммиачных бункеровочных установок.
Все отобранные проекты стали частью второго окончательного раунда конкурса 2024−2025 годов в рамках Фонда инфраструктуры альтернативного топлива (AFIF), завершившегося 11 июня 2025 года. Всего с 2021 года AFIF уже выделил более 2,5 млрд. долларов на развитие проектов альтернативного топлива в Европейском Союзе.
Поделиться новостью
Также по теме
ЕС вкладывает значительные средства в масштабное расширение инфраструктуры зарядных станций
В Киеве до конца года запустят 6 мини-ТЭЦ
Почему отключения света стали дольше — разъяснение ДТЭК и Yasno
Будут ли отключения более длительными в случае сильных морозов
Долг перед Укрэнерго на балансирующем рынке почти достиг 40 млрд грн
Кипр может начать поставлять газ европейцам уже в 2027 году