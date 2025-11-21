Долг перед Укрэнерго на балансирующем рынке почти достиг 40 млрд грн
По состоянию на 10 ноября 2025 года долги перед НЭК «Укрэнерго» на балансирующем рынке достигли отметки в 39,9 млрд грн, что на 15% больше показателя на начало года.
Также с начала года возросла и задолженность «Укрэнерго» перед участниками балансирующего рынка, на 10% - до 18,5 млрд грн.
В этом сегменте и дальше наблюдается тенденция к постепенному наращиванию задолженности.
Напомним, «Укрэнерго» — государственное акционерное общество под управлением Министерства энергетики Украины, выступающее оператором системы передачи электроэнергии в стране. Компания интегрирована в европейскую энергосистему ENTSO-E, позволяющую обеспечивать техническую возможность экспорта и импорта электроэнергии.
«Укрэнерго» отвечает за баланс производства и потребления электроэнергии, управление Объединенной энергетической системой Украины и развитие магистральных сетей.
