0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Чехия может начать импортировать нефть из Украины по трубопроводу «Дружба» до конца года

Энергетика
637
Импорт нефти украинского происхождения в Чешскую Республику по трубопроводу «Дружба» может начаться в ближайшее время, ориентировочно до конца года.
Об этом пишут чешские издания Radiožurnál и iROZHLAS.cz.
Отмечается, что владелец чешских нефтеперерабатывающих заводов, польская Orlen, вел переговоры с украинской стороной о возможной покупке. Однако заключение контракта тормозится главным образом сложностями, связанными с транспортировкой нефти.
Читайте также
Это было предметом переговоров за последние несколько месяцев между чешскими НПЗ Orlen Unipetrol RPA, владельцем чешской части нефтепровода «Дружба», государственной компанией Mero, а также транспортером через Словакию, местным администратором «Дружбы», госкомпанией Transpetrol.
По данным источников, близких к переговорам, предложение сделала сама Украина, которая уже четвертый год защищается от российской агрессии.
«Россияне постепенно вывели из строя почти все украинские нефтеперерабатывающие заводы бомбардировками, оставив страну без места для переработки собственной нефти, которую она уже хранила где могла. Остановить ее добычу невозможно, поскольку она осуществляется одновременно с добычей природного газа, который Украине крайне нужен в промышленности и для отопления».
Читайте также
Для польского Orlen, согласно информации изданий, покупка украинской нефти является одновременно формой помощи Украине и, не в последнюю очередь, хорошей бизнес-возможностью благодаря более низкой цене.
По данным двух источников, близких к переговорам, объемы поставок украинской нефти по трубопроводу «Дружба» в Чехию будут достаточно значительными, достигая 75−100 тысяч тонн ежемесячно.
Хотя годовой объем составит менее 15% от общего внутреннего потребления страны (около 7 млн тонн), он покроет около 20% мощности нефтеперерабатывающего завода в Литвинове, куда и будет поступать сырье.
Читайте также
До этой весны этот НПЗ перерабатывал преимущественно российскую нефть, транспортировавшуюся через «Дружбу», но затем ее заменила смесь западных сортов нефти, которая транспортировалась по трансальпийскому нефтепроводу TAL.
Украинская нефть по составу похожа на российскую, но на уровне чешского переработчика было решено больше вопросов. К примеру, ее большая плотность и риск отверждения зимой. Однако, по данным источников, эта проблема уже решена украинской стороной путем изменения смеси, поэтому переработка не должна быть проблемой для завода в Литвинове.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems