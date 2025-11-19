Импорт дизтоплива в Украину в октябре: на Польшу и Грецию пришлось почти 80%
Поставки дизтоплива в Украину из Румынии, Венгрии и Литвы, на которые в сентябре приходилось почти 40% объемов, обвалились в четыре раза, до 71 тыс. т. В то же время поступления ДТ из Польши и Греции выросли на треть, до 445 тыс. т, что составило почти 80%.
Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы «А-95», сообщает отраслевое издание enkorr.
В октябре объемы поставок дизтоплива из Польши выросли на 26%, до 254 тыс. т, что является рекордным показателем за все время наблюдений.
Отгрузки из Литвы упали на 60%, до 25 тыс. т, в результате проведения ремонтных работ на Мажейкяйском НПЗ.
«Не порадовали объемами и венгры, поставки от MOL из Венгрии упали с 52 до 20 тыс. т, что является минимальным результатом с апреля 2023 года. Напомним, перебои на этом направлении начались в сентябре в результате многочисленных атак беспилотников на нефтеперекачивающие станции трубопровода „Дружба“».
Греция стала вторым по объемам источником поставок в октябре, по этому направлению поступило 191 тыс. т, что на 41% превысило показатель сентября.
Издание отмечает, что «путь на украинский рынок грекам расчистили украинские санкции против топливного терминала в Констанце».
В то же время, ограничения относительно Констанцы (порт в Румынии — ред.) не привели к росту поставок из Турции. В октябре на украинский рынок поступило 48 тыс. т продукта STAR, что на 6% меньше, чем в сентябре.
Отгрузки из Румынии упали со 159 тыс. т до 26 тыс. т.
