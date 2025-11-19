0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Импорт дизтоплива в Украину в октябре: на Польшу и Грецию пришлось почти 80%

Энергетика
152
Импорт дизтоплива в Украину в октябре: на Польшу и Грецию пришлось почти 80%
Импорт дизтоплива в Украину в октябре: на Польшу и Грецию пришлось почти 80%
Поставки дизтоплива в Украину из Румынии, Венгрии и Литвы, на которые в сентябре приходилось почти 40% объемов, обвалились в четыре раза, до 71 тыс. т. В то же время поступления ДТ из Польши и Греции выросли на треть, до 445 тыс. т, что составило почти 80%.
Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы «А-95», сообщает отраслевое издание enkorr.
В октябре объемы поставок дизтоплива из Польши выросли на 26%, до 254 тыс. т, что является рекордным показателем за все время наблюдений.
Отгрузки из Литвы упали на 60%, до 25 тыс. т, в результате проведения ремонтных работ на Мажейкяйском НПЗ.
«Не порадовали объемами и венгры, поставки от MOL из Венгрии упали с 52 до 20 тыс. т, что является минимальным результатом с апреля 2023 года. Напомним, перебои на этом направлении начались в сентябре в результате многочисленных атак беспилотников на нефтеперекачивающие станции трубопровода „Дружба“».
Греция стала вторым по объемам источником поставок в октябре, по этому направлению поступило 191 тыс. т, что на 41% превысило показатель сентября.
Издание отмечает, что «путь на украинский рынок грекам расчистили украинские санкции против топливного терминала в Констанце».
В то же время, ограничения относительно Констанцы (порт в Румынии — ред.) не привели к росту поставок из Турции. В октябре на украинский рынок поступило 48 тыс. т продукта STAR, что на 6% меньше, чем в сентябре.
Отгрузки из Румынии упали со 159 тыс. т до 26 тыс. т.
По материалам:
Економічна Правда
Энергетика
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems