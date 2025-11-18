0 800 307 555
Литва передала Украине шестой пакет помощи для восстановления энергетической инфраструктуры

Энергетика
13
Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid передал Украине новую партию помощи на нужды энергетического сектора. Это оборудование было собрано в разных регионах Литвы и успешно доставлено в Украину.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
«Груз содержит критически важное оборудование для восстановления подстанций и линий электропередачи, что позволяет укрепить и поддержать стабильную работу энергетической системы. Полученная помощь будет использована для оперативных ремонтов поврежденных сетей», — говорится в сообщении.
Это уже шестой пакет помощи, переданный Litgrid Украине.
Ранее компания предоставляла автотрансформаторы и другие ключевые компоненты системы передачи, такие как выключатели, разъединители, трансформаторы тока и напряжения, ограничители перенапряжений, изоляторы, устройства релейной защиты и автоматики, а также другое оборудование и материалы для системы передачи, необходимые для укрепления энергетической инфраструктуры.
По материалам:
Finance.ua
