Литва передала Украине шестой пакет помощи для восстановления энергетической инфраструктуры
Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid передал Украине новую партию помощи на нужды энергетического сектора. Это оборудование было собрано в разных регионах Литвы и успешно доставлено в Украину.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
«Груз содержит критически важное оборудование для восстановления подстанций и линий электропередачи, что позволяет укрепить и поддержать стабильную работу энергетической системы. Полученная помощь будет использована для оперативных ремонтов поврежденных сетей», — говорится в сообщении.
Это уже шестой пакет помощи, переданный Litgrid Украине.
Ранее компания предоставляла автотрансформаторы и другие ключевые компоненты системы передачи, такие как выключатели, разъединители, трансформаторы тока и напряжения, ограничители перенапряжений, изоляторы, устройства релейной защиты и автоматики, а также другое оборудование и материалы для системы передачи, необходимые для укрепления энергетической инфраструктуры.
